Así puedes calcular el número de tu alma y tú misión para el 2026, según la numerología

La numerología es una práctica mística que en los últimos años ha obtenido mayor popularidad, ya que estudia la relación de ciertas letras y números para revelar la misión en tu vida. Es muy fácil de entender; te ayudará a comprender ciertas características de tu personalidad.

Es así que te explicaremos cómo puedes calcular el número de tu alma y la misión que nos depara para el 2026. El proceso es muy sencillo, así que toma nota de lo que debes hacer para obtener el resultado final.

¿Cómo puedo calcular mi numerología?

La cuenta de Oraculix detalla que, para hacer el cálculo en la numerología, en primer lugar hay que sacar las vocales que tengamos en nuestro nombre completo para saber el número de tu alma. Cada letra tendrá el siguiente valor, según la tabla de Pitágoras:

A: 1

E: 5

I: 9

O: 6

U: 3

Las letras que tengas, vas a realizar la suma para tener el resultado. Por ejemplo, si tu nombre fuera Sofía Gutiérrez Alcázar, realizamos la siguiente operación:



6+9+1+3+9+5+5+1+1+1= 41

De ese resultado que obtuvimos, vamos a subir el 4 y 1, indicándonos que el número de tu alma sería 5. Aplícalo en tu nombre, ya que podría presentar un significado simbólicamente diferente al de los demás. Solamente considera que los significado llegan hasta el numero 9, así que si tu resultado tienen dos dígitos, los vas a sumar.

¿Qué número representa el año 2026 en la numerología?

En la numerología , explica que el 2026 es considerando el Año Universal 1. El 2025 fue para muchos un año complejo donde se presentó el final inevitable de ciertas situaciones, por lo que el año nuevo tiene la energía de impulsar nuevos comienzos.

El portal de Horóscopo Negro detalla que llega en el momento cuando tenemos que renacer, por lo que el 2026 va a atraer la claridad mental y un deseo fuerte que va a cambiar las estructuras que antes no funcionaban. Ahora ya tienes todos los detalles para saber qué número te corresponde basándose solamente en tu nombre.