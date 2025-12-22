Hospitalizan de emergencia a influencer por problemas de salud; debe ser intervenido

El mundo de las redes se encuentra en una constante preocupación, debido a que se anunció que un reconocido influencer fue hospitalizado por problemas de salud, por lo que será necesario que sea intervenido. La situación ha generado mucha preocupación entre los usuarios que lamentan los hechos.

La noticia ha generado todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores en las redes sociales. A continuación te vamos a detallar quién es el creador del contenido que se encuentra en el hospital y por qué es famoso.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

Por ahora, Yeferson Cossio, un influencer, se encuentra en un momento delicado de su vida. En su cuenta de Instagram, lo vemos en una cama de hospital, detallando que ya lleva dos días en el centro de salud, resaltando que se encuentra hospitalizado porque su corazón falló y casi muere.

Además, explica que dentro de poco tiempo sería intervenido por el cirujano, aunque no entra a detalle para hablar sobre los hechos. Por si fuera poco, el creador de contenido graba un poco a su hermana Cynthia, que está en el lugar, donde explica que ella lo culpa por lo que está pasando.

En el video, vemos que también está Carolina Gómez, su actual pareja, quien igualmente en sus redes sociales compartió una foto de Yeferson hospitalizado, resaltando que en la intervención quirúrgica va a salir todo bien. Aunque no se ha detallado qué pasó y qué ocasionó sus problemas de salud, muchos seguidores se encuentran preocupados por su estado.

¿Quién es Yeferson Cossio y por qué tiene tanto dinero?

Yeferson Cossio es un influencer colombiano, quien se ha dado a conocer por sus videos de humor, su físico y algunas polémicas en las que se ha metido. Sin embargo, su riqueza comenzó cuando obtuvo cuenta azul para adultos, donde obtuvo una importante suma de dinero a su alcance.

Se detalla que después de comprar su casa, fue cuando decidió dejar el contenido para dedicarse a las redes sociales, logrando obtener mucha notoriedad. Por ahora hay que esperar a las nuevas noticias que salgan para saber qué problemas de salud padece.