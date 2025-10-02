¿Cuál es el apellido que le ponen a los huérfanos en México y por qué?

Contar con un apellido paterno y materno desde nuestro nacimiento es un hábito común al que normalmente no le prestamos atención dado que es un hecho “natural” al momento de llegar a este mundo. Ahora bien, ¿te has preguntado qué apellido reciben aquellos niños en México que se han quedado huérfanos?

Ya sea por la muerte de sus padres debido a un sinfín de circunstancias que pueden o no conocerse, existen decenas de huérfanos recién nacidos que día a día aparecen en México. En este contexto, cada uno de ellos recibía un apellido específico, hecho que ha cambiado con el paso del tiempo.

Expósito, ¿el apellido que tienen los huérfanos en México?

En el pasado, la práctica común indicaba que aquellos niños huérfanos en México debían recibir el apellido de Expósito, mismo que tiene un origen en las palabras “expuesto” o “abandonado” y que hace referencia a su situación. Tal hecho, sin embargo, estigmatizaba al menor de edad, quien creía en un entorno distinto al “común”.

Dicha situación ha cambiado, por lo que a partir de algunos años es el oficial del Registro Civil quien le asigna nombres y apellidos al huérfano del país. Se trata, entonces, de que estos niños y niñas no cuenten con un apellido que denote su abandono tal y como ocurría con “Expósito”, esto según las leyes establecidas para proteger a la niñez al interior del territorio nacional.

¿Qué dice la Ley en México respecto a los huérfanos?

En este punto vale conocer la diferencia entre un niño abandonado y uno huérfano, pues de acuerdo con el Artículo 58 del Código Civil Federal, la intención de estas normas son evitar a toda costa la discriminación hacia estos infantes. Así, mientras un niño abandonado conservará sus apellidos si este ya fue registrado, un niño huérfano; es decir, alguien cuyos padres fallecieron, deberá tener un apellido nuevo, evitando así la estigmatización del pasado.