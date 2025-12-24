Las uñas en colores verdes son la tendencia del otoño-invierno, pues le da ese toque de elegancia que todas las mujeres quieren cada vez que van al manicure. Lo destacable de ello es que se ve bien si las usas cortas o largas y las puedes llevar en cualquier fecha del año. Por ello, estos son los 12 mejores modelos, pero si lo que quieres en un diseño para la época decembrina, estos son los del número 1 acorde a la fecha .

1. Uñas verdes con diseño floral

Este modelo se puede usar en primavera o verano, pues hace similitud a las flores. Se puede utilizar diferentes tonalidades de verde en cada una de las uñas y agregar detalles adicionales. En cambio, si quieres utilizar doradas, estas 9 opciones son las idóneas .

12 modelos de uñas verdes que se verán elegantes si las usas en cortas o largas: y para cualquier fecha del año|Instagram

2. Uñas verde pino

Esta opción es idónea para las fiestas decembrinas, pues el color hace referencia a la Navidad. Le puedes agregar detalles adicionales como estrellas en esmalte dorado.

12 modelos de uñas verdes que se verán elegantes si las usas en cortas o largas: y para cualquier fecha del año|Instagram

3. Uñas verde olivo

Este color es una buena elección para las mujeres que desean usar uñas cortas durante la temporada de invierno, pues el acabado mate puede hacer conjunto con suéteres o bufandas.

12 modelos de uñas verdes que se verán elegantes si las usas en cortas o largas: y para cualquier fecha del año

4. Uñas verdes con brillo

Si lo que buscas es brillar en un evento y llamar la atención, este modelo es una opción.

12 modelos de uñas verdes que se verán elegantes si las usas en cortas o largas: y para cualquier fecha del año

5. Uñas verdes abstractas

Para las mujeres que son amantes del arte, las uñas verdes abstractas son las elegidas para llevar, pues solo basta combinar con el verde de tu elección y comenzar a trazar formas o patrones.

12 modelos de uñas verdes que se verán elegantes si las usas en cortas o largas: y para cualquier fecha del año

6. Uñas verdes con detalles dorados

Este modelo puede ser en uñas largas o cortas, pues solo basta pintarlas de verde y dejar una de cada mano para agregar detalles en dorado, ya sea formas o patrones.

12 modelos de uñas verdes que se verán elegantes si las usas en cortas o largas: y para cualquier fecha del año

7. Uñas verdes con helechos

El verde oscuro es la mejor opción para este modelo, pues solo es dejar una uña sola para dibujar un helecho en el mismo tono.

12 modelos de uñas verdes que se verán elegantes si las usas en cortas o largas: y para cualquier fecha del año

8. Uñas verde con acabado glossy

Este modelo es un clásico y el que nunca falla, pues su acabado glossy le da ese toque elegante que toda mujer desea.

12 modelos de uñas verdes que se verán elegantes si las usas en cortas o largas: y para cualquier fecha del año

Los modelos de uñas más extravagantes, pero elegantes

9. Uñas verdes de animalitos

El modelo animal print en uñas se puede utilizar al combinar varios tonos de verde, solo falta dejar que fluya la imaginación.

12 modelos de uñas verdes que se verán elegantes si las usas en cortas o largas: y para cualquier fecha del año

10. Uñas verdes con multicolor

Este modelo de uñas utiliza el color verde bandera en 3 dedos, pero en los otros 2 se utiliza multicolores para hacer formas. Esta opción se podría utilizar para las Fiestas Patrias, debido a la simetría de las figuras.

12 modelos de uñas verdes que se verán elegantes si las usas en cortas o largas: y para cualquier fecha del año

11. Uñas verde mentolado

Si quieres ir a la playa y lucir unas uñas adecuadas al momento, este modelo es el idóneo, pues el color verde mentolado con pequeñas figuras en violeta combina con la suave brisa del mar.

12 modelos de uñas verdes que se verán elegantes si las usas en cortas o largas: y para cualquier fecha del año

12: Uñas verdes con figuras

El modelo en esta ocasión son las uñas verdes con diferentes simetrías o figuras. Son utilizadas en largas, pues a la uña natural solo se le agrega esmalte transparente.