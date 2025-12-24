El pueblo de Tlaxcala que casi nadie conoce y es sorprendentemente hermoso: es muy silencioso

Las bromas sobre Tlaxcala son muy comunes entre los mexicanos, pero lo cierto es que este estado resguarda maravillosos tesoros que vale la pena conocer para unas vacaciones inolvidables . Es el caso del pueblo de Atlangatepec, que aunque no es muy concurrido, tiene paisajes lindísimos y en sus calles se respira una tranquilidad inigualable.

Así es Atlangatepec, el rincón oculto de Tlaxcala al que casi nadie va y es precioso

El municipio de Atlangatepec es uno de los 60 que conforman a Tlaxcala, colindando con Tlaxco, Tetla de la Solidaridad y Muñoz de Domingo. Si bien no ostenta un flujo de visitantes tan grande como Huamantla, es una excelente alternativa para unos días de desconexión y conviviendo con la naturaleza.

Además, gracias a que cuenta con una población estimada de 7 mil 87 personas, según datos de la Secretaría de Economía, el tiempo en sus calles transcurre con absoluta calma. Y por si fuera poco, estar en Atlangatepec brinda la oportunidad de disfrutar de ratos de silencio, algo que no es fácil de encontrar actualmente (mucho menos cuando se va de vacaciones).

El pueblo de Atlangatepec está rodeado de calles preciosas y paisajes naturales|Secretaría de Turismo

En esta región se encuentra la Presa de Atlangatepec, considerada como el cuerpo de agua más grande de Tlaxcala y cuyas vistas son un espectáculo digno de visitarse. De acuerdo con información del programa Destinos México, gestionado por la SECTUR, este canal contribuye al funcionamiento de los ríos Popoyuca, El Fondón, Zahuapán, Martinica, El Espejo y El Potrero, por lo que es muy importante preservarlo.

¿Cuántos Pueblos Mágicos tiene Tlaxcala?

De los 177 destinos catalogados como Pueblo Mágico en México hasta 2025, el estado de Tlaxcala ocupa tres puestos de esta prestigiosa lista. Y a pesar de que esta cifra es mucho menor en comparación con Jalisco o Puebla, es importante considerar que su extensión no es tan grande.

Aun así, al igual que Atlangatepec, estos lugares tienen mucho por ofrecer para los turistas que quieren pasar días tranquilos rodeados de paisajes preciosos. Los pueblitos a conocer son Huamantla, Ixtenco y Tlaxco.