Esta sería la prueba de la reconciliación entre Otto Padrón y Angélica Vale

El caso de finalización de matrimonio entre Otto Padrón y Angélica Vale ha dado mucho para hablar en las últimas semanas. Unos dijeron que fue culpa del empresario, mientras que también se trataron supuestas infidelidades de parte de la actriz. Sin embargo, ahora la conversación toma un nuevo matiz, donde la reconciliación es una posibilidad. Y es que Angélica Vale está utilizando de nueva cuenta el anillo de compromiso… aseguran algunos.

¿Angélica Vale le dará una nueva oportunidad a Otto Padrón?

La situación está entrando en el camino de la esperanza de una reconciliación entre estos dos personajes. Y es que recientemente la cantante posó para una revista y en esas imágenes se ve que Angélica tiene puesto un anillo en el dedo anular de la mano izquierda. Es decir, donde va la sortija de compromiso.

Por esa situación, en todos los medios y por supuesto en el amplio universo de las redes sociales, se habla de que la hoy “podcastera” está pensando en darle una nueva oportunidad a Otto. Y es que permitir que algo tan significativo como un anillo la acompañe en una sesión de fotos, la cual se dio en un contexto en el que existió la separación, da mucho para pensar.

Sin embargo, otras tantas voces están en total desacuerdo de que una situación así se presente, por todos los malos tratos que se han especulado de parte de Padrón. Mientras que en la misma línea (de ver posible una reconciliación) se indica que todo fue tan feo y tan claro, que es imposible que ambos se permitan la intención de recuperar su relación matrimonial.

¿Cómo está conformada la familia de Angélica Vale y Otto Padrón?

Ante los intensos rumores de los últimos días, ninguno de los dos se ha dado el tiempo de indicar que dicha información es cierta o que es una completa mentira, por lo que tocará esperar a que pasen estas fechas de festejos. Por ello, también surge la duda de cómo y con quiénes pasarán la Navidad y el Año Nuevo.

Se debe recordar que la pareja se casó en febrero de 2011 y allí procrearon a dos niños. La primera es Angélica Masiel, nacida en 2012. Y el más pequeño llamado Daniel Nicolás, nació en el 2014. Ambos ya en una edad entre la niñez y la adolescencia, tendrán que pasar estas fechas envueltos en la problemática familiar.