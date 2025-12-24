8 peinados navideños para mujeres: también los puedes usar en Año Nuevo y se ven elegantes

Si quieres verte increíble en la cena de Navidad o Año Nuevo , debes intentar alguno de los peinados que están en tendencia para Otoño-Invierno 2025 y así lucir elegante, sofisticada y con todo el estilo del momento.

Estas fechas son la excusa perfecta para elevar cualquier look y, con estas ocho ideas de peinados navideños fáciles de hacer, estarás en boca de todos.

Según la revista Vogue, lo que está de moda en estos meses son los siguientes peinados:

El ‘Old Hollywood de los 40’ : consiste en un corte de cabello en capas con flequillo de lado.

: consiste en un corte de cabello en capas con flequillo de lado. Coleta relamida con baby hairs: un peinado sencillo que evoca el estilo clásico de los años 2000. Solo debes hacer una coleta con raya de lado para enmarcar la frente.

El ‘Old Hollywood de los 40’ y Coleta relamida con baby hairs.|(ESPECIAL/CANVA)

Media coleta y ondas naturales : puedes adornarla con un listón negro, dorado o rojo, según la ocasión.

: puedes adornarla con un listón negro, dorado o rojo, según la ocasión. Wet look de lado: es un peinado elegante y contundente. Va perfecto con aretes y joyas brillantes que se convierten en protagonistas.

Peinado de abuela con fleco y Peinado con broches.|(ESPECIAL/CANVA)

Peinado de abuela con fleco : aunque suene oldie, esta tendencia está de regreso y queda muy bien en cabello corto.

: aunque suene oldie, esta tendencia está de regreso y queda muy bien en cabello corto. Peinado con broches: nunca falla y es muy fácil de hacer. Solo recoge el pelo de un lado, coloca broches brillantes y listo: tendrás un look de fiesta toda la noche.

Peinado de abuela con fleco y Peinado con broches.|(ESPECIAL/CANVA)

Cabello suelto con oropel : esta tendencia decorativa es ideal si tienes poco tiempo. Peina tu cabello al natural y agrega mechones de oropel para resaltar las ondas y tu estilo festivo.

: esta tendencia decorativa es ideal si tienes poco tiempo. Peina tu cabello al natural y agrega mechones de oropel para resaltar las ondas y tu estilo festivo. Peinado Preppy Pony: también es sencillo. Basta con peinar una coleta hacia atrás y colocar un pañuelo. Añade aretes grandes y combínalo con tu outfit navideño.

Cabello suelto con oropel y Peinado Preppy Pony.|(ESPECIAL/PINTEREST)

Estas no son las únicas ideas para lograr un peinado con estilo y fácil de hacer. Si buscas más inspiración, puedes checar Pinterest, donde encontrarás looks creativos que pueden encajar con tu personalidad.

Al final del día, lo más importante es sentirte cómoda, lucir bella y disfrutar el tiempo en familia durante la cena de Navidad.