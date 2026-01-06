Esto dice la Psicología de las personas que hablan con sus mascotas

En la actualidad hay una discusión bastante interesante alrededor de la forma en la que las personas conviven y cuidan de sus mascotas. Algunos especialistas en animales no ven del todo correcto que básicamente se le considere un miembro de la familia, mientras que otros lo ven con total normalidad. Por eso la Psicología trata este problema desde su trinchera, indicando el significado de que las personas le hablen como a humanos a sus animales en casa.

¿Qué significa que una persona le hable a sus mascotas como si fueran personas?

Aunque es evidente que los dueños de las diferentes mascotas que pueden estar en casa, entienden que sus animales no les comprenden en su totalidad, se ha hecho común tratarles como parte de la familia. No son simples acompañantes o guardianes, en muchos hogares son vistos como parte de los demás.

Y esto significa que las personas que hablan con los animales como si fueran humanos, generalmente tienen empatía, son apegados y desean tener conexión emocional de manera continua. Es decir, generalmente se traduce en personalidades que saben ponerse en el lugar del otro y conectan de manera profunda con el resto de la gente.

Un buen resumen de estas personas es el siguiente:

Tienen mucha empatía, pues le atribuyen emociones al animal para generalmente cuidarle.

Piensan en un sentido de pertenencia, haciendo parte de la familia a la mascota.

Concretan un fuerte vínculo emocional, tal como el que regularmente concretan con otras personas.

Suelen buscar compañía y se comunican con regularidad.

¿Es malo que las personas hablen con sus mascotas como si fueran humanos?

De una manera consciente, no hay complicaciones algunas según la Psicología. Este tipo de comportamiento trae consigo en lo general, actitudes que pueden ser positivas para los que las hacen. Incluso, esto puede reducir el estrés y aportar para el bienestar general. En ese sentido, es conocido por todos que los animales llegan a reaccionar de diferentes formas dependiendo la forma y el tono de voz que se utiliza, lo cual podría fortalecer el vínculo entre humano y mascota.