Qué hacer el Día de San Valentín en la CDMX si no tienes pareja, según la IA

Faltan 2 semanas para el Día de San Valentín, esa fecha especial para demostrarle con afecto y un detalle el amor que se tiene a la pareja y amigos. Sin embargo, existe la contraparte de las personas que están solteras, las cuales pasan por desapercibida esta celebración. Aunque ello queda atrás con estas actividades en la CDMX. Conoce las 43 ideas de regalos para este 14 de febrero.

De acuerdo con la IA, el sábado 14 de febrero habrá eventos culturales y festivales en la capital del país a las cuales puedes acudir solo o con amigos, a fin de pasar un evento agradable y no dejar pasar esta fecha, la cual se puede celebrar junto con los “cuates”. En cambio, si tienes pareja, este Pueblo Mágico de Puebla es ideal para una cita romántica.

El 14 de abril puedes acudir a ver Mystika una exposición audiovisual y sensorial que muestra grandes lugares de México.|México Desconocido

Estos son los eventos culturales de la CDMX

En el Museo de Arte Moderno habrá una exposición de Rafael Lozano-Hemmer , quien expondrá Jardín inconcluso . La cita es a las 7 de la tarde y es ideal para una salida cultural.

Festivales para acudir en San Valentín

El sábado 14 y domingo 15 de febrero se llevará a cabo la Feria de Mezcal, Cerveza y Videojuegos en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tlatelolco, donde podrás degustar todo tipo de bebidas alcohólicas y comida, así como disfrutar de torneos de videojuegos y música en vivo. Cabe destacar que el costo de entrada es de 30 pesos por persona.

Un bonus track y que puede ser de tu interés es el Pool Party para solteros que será de la 1 hasta las 7 de la tarde en el Rootfop de uno de los hoteles más lujosos de Santa Fe.