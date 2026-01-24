El Pueblo Mágico de Puebla que es ideal para una cita romántica digna de película, según la IA

Puebla tiene un Pueblo Mágico que casi nadie conoce, pero es muy, pero muy hermoso para visitar y más si se va con pareja, con el objetivo de tener una cita romántica al más puro estilo de una película de amor, para tomar un rico café mientras la neblina cubre por completo a este rinconcito del estado.

La IA eligió a Cuetzalan como el pueblito ideal para darse una escapada romántica, pues sus calles empedradas son perfectas para recorrerlas tomado de la mano del amor de tu vida. De acuerdo con el portal México Desconocido, este lugar ofrece a sus visitantes una rica mezcla de atractivos prehispánicos y coloniales, así como cascadas y cavernas en sus alrededores.

Cuetzalan es el Pueblo Mágico de Puebla idóneo para una cita romántica.|Hola Cuetzalan

En Cuetzalan puedes tener la cita romántica perfecta, pues encontrarás uno de los cafés más aromáticos del país. En tanto, su gastronomía ofrece platillos típicos como es el mole, los tlayoyos (tortillas gruesas de maíz rellenas) y el pan, un infaltable para esas noches de lluvia y de neblina.

La temporada ideal para visitar el Pueblo Mágico y tener una cita romántica es entre mayo y octubre, ya que son en estos meses cuando el lugar se cubre por completo de neblina y sus calles se vuelven cascadas debido a las lluvias que se registran durante casi medio año.

Los infaltables de Cuetzalan, el pueblo idóneo para una cita digna de película

Cuetzalan se ubica entre la sierra y es perfecto para escaparse un fin de semana, ya que está a más de 3 horas de distancia de la capital de Puebla. Este destino es buscado por las personas que les gustan las actividades extremas, ya que en los alrededores hay grandes cascadas y ríos, así como la zona arqueológica de El Tajín.

Si corres con suerte, en la plaza principal puedes apreciar una de las tradiciones indígenas que prevalecen hasta nuestros días, como lo es la Danza de los Voladores, personas que ascienden a un poste alto y se lanzan al vacío para girar por el aire como pájaros al ritmo de la flauta y el tambor.

El domingo puedes recorrer su tradicional tianguis, donde podrás conseguir sombreros y diferentes piezas hechas de cerámica, madera y trapo, 100% elaboradas por los pobladores. Así que no pierdas más tiempo y agenda tu viaje a Cuetzalan en compañía de tu pareja.