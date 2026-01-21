Esto pasa si no recoges las heces de tu perro; la ciencia lo explica

Con el paso de los años se ha insistido de manera más intensa y frecuente que se recojan las heces de los perros en la vía pública. Aunque pueda ser tedioso o hasta molesto, esta es una acción que ayuda en demasía al ambiente general de las zonas públicas. Y no se trata solo de un asunto de limpieza externa, sino de prevención de focos de infección. Esto se sabe sobre la recolección de excrementos y sus beneficios.

¿Por qué es importante recoger las heces de tu perro?

El asunto de la recolección de popó no solo es para evitar que los demás se manchen sus zapatos, sino de prevención de enfermedades o malestares provocados por los parásitos que sobreviven a situaciones extremas. Según la Secretaría del Medio Ambiente, algunos perros podrían contraer parvovirus, niños podrían infectarse jugando en el parque, llegan a existir casos de ceguera en adultos y un ambiente desagradable con el vecindario donde se acumulan las popós.

Aunque un lomito esté completamente sano, sus desechos pueden tener virus y bacterias que llegan a enfermar personas con casos documentados de:

Giardiasis - Esto provoca una infección intestinal

Esto provoca Toxocariosis - Este parásito puede provocar daño severo en hígado y pulmones.

Este parásito puede provocar daño severo en hígado y pulmones. Ancylostomiasis - Este es un gusano que penetra la piel, el cual se encuentra en suelos arenosos y playas con mucha gente.

¿Cuál es la forma correcta de desechar las heces de tu perro?

Como primer punto se debe indicar que no se deben dejar en los espacios públicos, pues contrario a lo que dice el mito, no son abono natural. Por ello estas son las opciones más idóneas para deshacerte de la popó de tus perros.

@cutepets_cp 🚫 el popó de tu peludo NO es abono. no nutre la tierra, no se deshace solo y mucho menos le hace bien al parque. Contamina el suelo, afecta a otros animales y daña el entorno que compartimos🌲🍃. 🐾 Si amas a tu peludo y te consideras un petlover responsable, cuida también de su entorno... lleva siempre bolsita y da el ejemplo🧡🐶 #cutepets #petlover #pets #mascotas #parque #dogs #perros #perro #bolsa ♬ sonido original - CUTEPETS_CP