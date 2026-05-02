La técnica clave para que el pelo te crezca sano y fuerte

Lograr que el pelo crezca sano y fuerte no depende de productos milagro, sino de una técnica clave: el cuidado integral del cuero cabelludo acompañado de masajes capilares regulares. Así lo explica Katrina Riera, farmacéutica y medical advisor de DS Laboratories.

La profesional destaca para el portal de moda Telva que un cuero cabelludo saludable es la base para un crecimiento capilar óptimo. En los últimos años, la salud capilar se ha convertido en un eje central dentro de la rutina de belleza. Ya no se trata solo de largos visibles, sino de fortalecer desde la raíz.

Según los expertos, factores como la circulación sanguínea, la limpieza adecuada y el uso de activos específicos, son determinantes para estimular el folículo piloso y mejorar la calidad del cabello. Esta es la técnica para lograr una melena de revista.

¿En qué consiste la técnica para hacer crecer el cabello sano y fuerte?

La clave está en una rutina constante que combine estimulación, limpieza y nutrición del cuero cabelludo.



Masajes capilares diarios : estimulan la circulación sanguínea y favorecen la llegada de nutrientes al folículo. Usar las yemas de los dedos con movimientos circulares durante 5 a 10 minutos.

: estimulan la circulación sanguínea y favorecen la llegada de nutrientes al folículo. Usar las yemas de los dedos con movimientos circulares durante 5 a 10 minutos. Limpieza adecuada del cuero cabelludo : mantener los folículos libres de residuos permite un mejor crecimiento. Elegir shampoos suaves y específicos según el tipo de cabello.

: mantener los folículos libres de residuos permite un mejor crecimiento. Elegir shampoos suaves y específicos según el tipo de cabello. Uso de activos estimulantes: ingredientes como cafeína, biotina o niacinamida pueden fortalecer el crecimiento. Aplicarlos directamente en la raíz para maximizar su efecto.

ingredientes como cafeína, biotina o niacinamida pueden fortalecer el crecimiento. Aplicarlos directamente en la raíz para maximizar su efecto. Evitar el exceso de calor : planchas y secadores pueden debilitar la fibra capilar. Reducir su uso o aplicar protectores térmicos.

: planchas y secadores pueden debilitar la fibra capilar. Reducir su uso o aplicar protectores térmicos. Constancia en la rutina: los resultados no son inmediatos, pero sí progresivos. Es importante mantener el hábito durante varias semanas.

¿Por qué el cuidado del cuero cabelludo es fundamental según expertos?

Base del crecimiento capila r: según Katrina Riera, un folículo sano produce un cabello más fuerte y resistente.

r: según Katrina Riera, un folículo sano produce un cabello más fuerte y resistente. Mejora la densidad y calidad del pelo : un cuero cabelludo bien cuidado reduce la caída y favorece el crecimiento continuo.

: un cuero cabelludo bien cuidado reduce la caída y favorece el crecimiento continuo. Previene problemas comunes : como caspa, exceso de grasa o debilitamiento capilar.

: como caspa, exceso de grasa o debilitamiento capilar. Estimula la microcirculación : estudios dermatológicos señalan que el masaje capilar puede mejorar el flujo sanguíneo en la zona.

: estudios dermatológicos señalan que el masaje capilar puede mejorar el flujo sanguíneo en la zona. Optimiza la absorción de tratamientos: un cuero cabelludo limpio permite que los activos penetren mejor.

Instituciones como la American Academy of Dermatology también respaldan la importancia de mantener hábitos saludables para el cabello. Así destacan que el cuidado desde la raíz es clave para prevenir la caída y mejorar su aspecto general.

Esta técnica demuestra que el crecimiento capilar no depende de soluciones rápidas, sino de una rutina consciente y constante. Apostar por el cuidado del cuero cabelludo es el primer paso para lograr un pelo más fuerte, sano y con mejor apariencia a largo plazo.