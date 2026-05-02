Cómo reemplazar la clásica puerta del baño para ahorrar espacio y ganar almacenamiento

Reemplazar la puerta tradicional del baño es posible. Solo hay que apostar por una opción corrediza. Esta es una de las decisiones más efectivas para ganar espacio y funcionalidad sin hacer grandes obras. Este sistema, en tendencia en 2026, elimina el radio de apertura de las puertas convencionales. De esta manera, logra liberar metros útiles y permite incorporar soluciones de guardado o circulación más cómodas.

Siguiendo las tendencias en diseño de interiores, especialmente en viviendas compactas o pequeñas, cada centímetro cuenta. Según los especialistas de Dezeen, las puertas corredizas no solo optimizan el espacio, sino que también aportan una estética más limpia, moderna y adaptable a distintos estilos decorativos.

¿Qué tipos de puertas corredizas elegir para el baño?

Cristal esmerilado u opaco: esta opción moderna es ideal para mantener la privacidad sin perder luminosidad. Permite el paso de la luz natural, haciendo que el baño se vea más amplio y moderno.

esta opción moderna es ideal para mantener la privacidad sin perder luminosidad. Permite el paso de la luz natural, haciendo que el baño se vea más amplio y moderno. Madera tradicional: una opción cálida que aporta textura y carácter al ambiente. Combina fácilmente con estilos rústicos, nórdicos o contemporáneos.

una opción cálida que aporta textura y carácter al ambiente. Combina fácilmente con estilos rústicos, nórdicos o contemporáneos. Con espejo en el interior: una alternativa funcional que suma utilidad sin ocupar espacio extra. Permite usar el espejo desde el baño sin necesidad de instalar uno adicional.

¿Por qué las puertas corredizas son tendencia en baños pequeños?

Ahorro de espacio real: al deslizarse sobre rieles, eliminan la necesidad de espacio para apertura.

al deslizarse sobre rieles, eliminan la necesidad de espacio para apertura. Mejor circulación: facilitan el movimiento dentro y fuera del baño, especialmente en espacios reducidos.

facilitan el movimiento dentro y fuera del baño, especialmente en espacios reducidos. Mayor funcionalidad: según expertos de Houzz, este tipo de soluciones permite reorganizar mejor el mobiliario.

según expertos de Houzz, este tipo de soluciones permite reorganizar mejor el mobiliario. Estética moderna: aportan un diseño limpio y minimalista que se adapta a tendencias actuales.

aportan un diseño limpio y minimalista que se adapta a tendencias actuales. Posibilidad de sumar almacenamiento: al liberar espacio, se pueden incorporar estantes, muebles o soluciones de guardado.

Además, diseñadores de interiores destacan que este tipo de puertas puede instalarse tanto por fuera del muro (tipo granero) como empotrada, según las necesidades del espacio y el presupuesto disponible. Por eso, cambiar la tradicional por una corrediza no solo mejora la estética del baño, sino que transforma su funcionalidad.