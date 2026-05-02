Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 2 de mayo; estos signos del zodiaco tendrán algo que estaban esperando

Llegó el fin de semana y vamos iniciando un nuevo mes, lo que significa que hay mucha energía fluctuando. Como hay mucho camino que recorrer, debes estar prevenido y no hay mejor forma de hacerlo que leyendo tu horóscopo del día. Traemos para ti lo que Nana Calistar interpretó para ti este sábado 2 de mayo de 2025. Aquí encontrarás los mensajes claros que tiene el destino para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, sábado 2 de mayo?

Se vienen cambios, movimientos en tu vida. Dicho de otra forma, es momento de enfrentarte a esos cambios a los que tanto miedo les tienes. Las puertas están a punto de abrirse frente a ti, pero dependerá de ti cruzar o si solo verás cómo se escapan las oportunidades. Ponte las pilas, es momento de dejar de ser buena gente y avanzar por ti mismo.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, sábado 2 de mayo?

Pensabas que ya nadie podía agitar las aguas dentro de ese corazón tuyo, pero prepárate porque se pondrá frente a ti una persona que empezará a mover sentimientos que creías extintos. Poco a poco va a conectar contigo y eso comenzará a sacarte de tu zona de confort. No te espantes, siente y disfruta.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, sábado 2 de mayo?

Hay que tener algo claro, Géminis. Sotar no es olvidar, es entender que algo ya no estará más y que dejarlo ir es lo más seguro para que no salgas herido. Recuerda que tienes que cuidar tu interior, porque te has hecho mucho daño tú mismo por aferrarte a personas que nomás te daban dolores de cabeza y corazón.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, sábado 2 de mayo?

Cuídate mucho este día; los fraudes están a la orden del día y alguien intentará sacar ventaja y engañarte. No dejes que nadie ponga las manos sobre tu dinero porque las promesas serán muy bonitas, pero cuando descubras la verdad, el dolor será insoportable. Y recuerda, deja que la vida fluya, no quieras controlar todo.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, sábado 2 de mayo?

Se vienen algunos cambios a tu vida y pon mucha atención porque te van a sacudir un poco. Pero recuerda que no es para mal; más bien es una oportunidad para que dejes de conformarte y comiences a aceptar lo que realmente te mereces. Deja atrás lo que ya no suma y saluda a las nuevas posibilidades.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, sábado 2 de mayo?

No andes comiendo en la calle; tu estómago anda muy sensible y susceptible a enfermarse por infecciones, lo que te generará mucho malestar que te podría tumbar feo y no estamos en momentos para andar jugando al valiente que lo prueba todo. Bájale dos rayitas y cuida tu salud.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, sábado 2 de mayo?

Prepárate, se avecina una fuerte discusión donde podrías salir más que involucrado, sobre todo porque andas defendiendo a alguien que no vale tanto la pena como crees. Es momento de abrir los ojos y dejar caer esa venda que traes puesta para que descubras el verdadero valor de las personas. No todos merecen que metamos las manos al fuego por ellos.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, sábado 2 de mayo?

Es momento de avanzar y dejar de pensar en la expareja que tienes. Ya estás frente a nuevas personas, nuevas experiencias, y las perderás a todas si sigues midiendo a cada uno de ellos con la misma vara. Recuerda que nadie tendrá la culpa más que tú si eso pasa. Así es como se pueden perder importantes.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 2 de mayo?

Últimamente andas como muy confiado y no es el momento para descuidar tus planes ni tus metas, porque hay mucha envidia alrededor esperando a verte fallar para entrar en acción. La cosa será un poco complicada, por lo que tendrás que protegerte espiritualmente y actuar siempre con inteligencia.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 2 de mayo?

Este inicio de mes es perfecto para que tú cierres ciclos y tengas un nuevo comienzo. Un nuevo mes es la oportunidad perfecta para hacer todo lo que querías y no pudiste hacer gracias a tus propios miedos, los cuales llevan tiempo atormentándote. Hay que mencionar que no todo cambiará, pero al menos es importante que aproveches para también soltar.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, sábado 2 de mayo?

Si eres un Acuario con pareja, respira; los celos y las discusiones sin sentido están comenzando a afectar. No solo han comenzado a lastimar la relación, también te ha generado múltiples problemas a tu salud mental. Es momento de soltar todo aquello que te hace daño y mejor ponerte a disfrutar.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, sábado 2 de mayo?

Se viene un dinerito extra que deberás aprovechar para pagar tus deudas y terminar con todos esos compromisos que llevas arrastrando desde hace meses. No te gastes todo de inmediato y mucho menos para aparentar algo que no tienes. Verás que las cosas mejorarán si te deshaces de tus deudas.