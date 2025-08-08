¿Qué tiene más calorías, unos tacos al pastor o una hamburguesa?

Aunque son platillos amados por muchos, los tacos al pastor y las hamburguesas son a menudo tachados como alimentos dañinos que debes “darte permiso” de disfrutar. Pero, en realidad, ¿qué tan saludables son? Y, si los comparamos, ¿cuál tiene más calorías?

Antes de continuar, recordemos que para tener una dieta balanceada lo que se debe hacer es acudir con un profesional de la salud, quien pueda orientarnos sobre los nutrientes que el cuerpo necesita.

¿Tacos al pastor o una hamburguesa? Estas son las calorías que tienen

Crédito: Unsplash. Israel Albornoz

Calorías de los tacos al pastor

De acuerdo con la plataforma y app de nutrición Fitia, un taco al pastor de aproximadamente 74 gramos contiene 110 calorías, 4.5 gramos de grasas, 13 gramos de carbohidratos y 6 gramos de proteína. Tomando en cuenta esa referencia, una orden de 4 tacos significaría alrededor de 440 calorías.

En cantidades moderadas, los tacos en general pueden tener buenas aportaciones para la salud. Instituciones como la UNAM han reconocido que las tortillas de maíz nixtamalizado son fuente importante de calcio; también son altas en carbohidratos complejos, indica Amanda Gálvez Mariscal, académica de la Facultad de Química.

Es mucho mejor si pides las tortillas sin fritura o sin grasa adicional.

Calorías de una hamburguesa

De acuerdo con Medline Plus, sitio web gubernamental estadounidense, las calorías de una hamburguesa común de cadena de comida rápida se ubican entre 250 y 670. Pueden superar las 900 calorías en productos especiales donde entre los ingredientes estrella está el tocino.

La organización Consumer Reports explica que, bajo ciertas preparaciones y con determinados ingredientes, las hamburguesas pueden ser bastante saludables. Por ejemplo, si se emplea pan con alto contenido de fibra y carne magra, además de abundantes vegetales.