¿No te gusta el 14 de febrero? Estos son tus principales rasgos, según la psicología

Estamos a unas horas para que se lleve a cabo una de las festividades más importantes y, a su vez, criticadas que existen en México y muchas partes el mundo. El Día de San Valentín finalmente ha llegado , por lo que aquí conocerás cuáles son los rasgos de las personas que no disfrutan el 14 de febrero, según la psicología.

Si bien son muchas las personas que esperan con ansias el 14 de febrero para pasar tiempo con ese ser que tanto adoran, la realidad es que existen otras más que detestan esta celebración o, simplemente, no les agrada. Por tal motivo, la psicología ha concedido detalles en torno a la personalidad de estas personas.

¿Por qué a las personas no les gusta el 14 de febrero, según la psicología?

Portales especializados como Psychology Today establecen que aquellas personas que no celebran el Día de San Valentín pueden tener una mentalidad mucho más analítica y crítica mediante la Reactancia Psicológica, un término en el que, según el portal Salud con Lupa, no es más que una respuesta emocional que surge mediante una norma social como lo es el 14 de febrero.

Te puede interesar: ¿Por qué San Valentín es el Santo de los Enamorados?

En esencia, se trata de una respuesta que se da al momento de que nuestra libertad de elección puede verse afectada bajo un día específico, como lo es el Día de San Valentín. Ante ello, expertos en psicología mencionan que quienes no celebran el 14 de febrero simplemente están buscando recuperar su autonomía.

Del mismo modo, San Valentín puede generar emociones como el estrés o la ansiedad debido a la presión que crea en las personas por tener un día perfecto en compañía de su pareja. Dicha idealización, además, genera niveles altos de molestia, lo cual impide que la persona disfrute por completo de este día generando, con ello, sensaciones adversas.

¿Qué regalos darle a tu pareja en San Valentín?

Si por el contrario eres una de las personas que esperan este día, debes saber que en San Valentín puedes sorprender a tu pareja con distintos regalos , desde algo más íntimo como una carta hecha a mano o escribirle una canción, hasta algo más espectacular como, por ejemplo, un viaje todo pagado a su destino favorito.