¿Fue real? Registran a bebé como ‘Chat Yipiti’ y el mundo reacciona

De los creadores de ‘Usnavy’, ‘Goku’ y otros más, llega ‘Chat Yipiti'... así como lo lees. En los últimos días circuló en redes sociales que una recién nacida habría sido registrada con el ‘homónimo’ de una de las plataformas de inteligencia artificial más populares. Si bien al principio varios internautas pensaron que se trataba de una broma, eventualmente algunos medios sostuvieron que sí sucedió, pero después ya no. Esto es lo que se sabe el polémico nombre que dio la vuelta al mundo en cuestión de horas.

¿A quién registraron como Chat Yipiti?

Como era de esperarse dada la magnitud de la novedad, en sólo cuestión de horas se volvió mundialmente famosa la recién nacida Chat Yipiti Bastidas Guerra, quién habría sido recientemente registrada ante las autoridades pertinentes. Por supuesto que la situación desató todo tipo de comentarios en redes sociales, aunque la mayoría de los usuarios cuestionaron el hecho debido a que la portadora del peculiar nombre podría ser (severamente) criticada y juzgada, afectando así su desarrollo personal.

¿Dónde registraron a Chat Yipiti?

Acorde con los primeros reportes, el registro de la recién nacida Chat Yipiti Bastidas Guerra, habría sucedido en el municipio colombiano de Cereté, Córdoba, durante la noche del pasado viernes 15 de agosto. Sin embargo, días después de que ‘el rumor’ se esparciera, algunos medios apuntan a que todo se habría tratada de ‘fake news'.

Lista de nombres prohibidos en México

Así que, si tenías la esperanza de conocer a la ‘involuntaria celebridad’ registrada como Chat Yipiti, puede ser que te lleves una desilusión. Pues, además de que podría haberse tratado de una noticia falsa, en México es muy complicado que alguien pueda ser registrado con un nombre así (o similar), pues se dice que existe una lista de nombres prohibidos por el Registro Civil. Estos son algunos nombres que aparecen en la lista:

Aceituno

Anivdelarev

Batman

Diodoro

Email

Facebook

James Bond

Masiosare

Rocky

Twitter

Sin embargo, con información de ADN40, la lista de nombres prohibidos sería falsa, aunque el Registro Civil de la Ciudad de México exhorta a los padres a evitar nombres que puedan generar bullying. Cabe mencionar que existe un trámite de corrección de acta de nacimiento de menores de edad... vaya, por cualquier cosa.