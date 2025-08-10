Se acabó la pelea: la IA decidió quiénes son más “fresas”, los capitalinos o los regios

Seguro has escuchado hablar de los “fresas”, que son aquellas personas que viven en zonas cotizadas, presumen lujos y cuando hablan, utilizan frases que mezclan palabras del inglés y el español. Pero, ¿quiénes son y dónde viven los más “fresas” de México?

¿Ciudad de México o Monterrey? Este es el lugar con mayor número de habitantes “fresas” en México, según la IA

En México, existe cierta “rivalidad” entre las personas de CDMX y Monterrey, pues ambas son ciudades con gran desarrollo, lo que ha motivado que se generen debates de todo tipo; desde cuáles tienen inteligencia superior, hasta quiénes tienen los comportamientos más “fresas”. De acuerdo con la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT, los regios son mucho más fresas en comparación a los capitalinos.

Sobre las razones para esta respuesta definitiva, se considera que parte de los habitantes de Monterrey priorizan el estatus social, linaje y consumo aspiracional. Además, en muchas ocasiones llegan a estar influenciados por los hábitos, rutinas y estilos de vida americanos, que los impactan de manera cercana al estar ubicados en la frontera del país.

Existe un lugar en México donde la mayoría de sus habitantes hablan como "fresas"

En contraste, la Ciudad de México ha ido transformándose gracias a la llegada de nuevos pensamientos, por lo que a los “fresas chilangos” se les denomina incluso como alternativos y/o modernos. Por lo que incluso a pesar de que antes solía ser en el extinto Distrito Federal donde se usaba con mayor frecuencia este adjetivo, ahora ya no sería dominante.

¿Qué significa ser una persona “fresa”?

Entre los apodos o términos utilizados entre los mexicanos para describir a alguien más, este adjetivo ha estado presente en la cultura popular y cuya popularidad ha aumentado a ciertos contenidos de televisión. De acuerdo con la Asociación de Academias de la Lengua Española, en México se dice que una persona es “fresa” cuando habla, viste y actúa como si fuera parte de la clase alta o adinerada.

En México, se le conoce como "fresas" a personas que tienen actitudes aspiracionales

Es decir, se refiere a comportamientos aspiracionales, que no siempre son del todo verdaderos, pues no se necesita ser de abolengo para tener este tipo de actitudes. Mientras que desde siempre, se ha considerado que es en la Ciudad de México y Monterrey donde se concentran mayormente, lo que inevitablemente ha dado paso a estos debates respecto a quiénes son los más “fresas”.