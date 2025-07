Vivir en este barrio de CDMX cuesta la mitad que en Roma, pero ofrece lo mismo

La Roma es linda, sí. Bonita, trendy, llena de cafecitos y pan artesanal. Pero también es carísima. Y justo por eso, cada vez más personas están volteando a ver Santa María la Ribera, una colonia que no hace tanto ruido, pero que tiene lo mismo: arquitectura increíble, comida deliciosa, movimiento cultural... y lo mejor: vivir en ese barrio de la Ciudad de México (CDMX) cuesta la mitad.

Está en plena alcaldía Cuauhtémoc, a nada de Reforma, pero con el encanto de un barrio que se siente más tranquilo, más real, más habitable. Y aunque antes era considerada una colonia de paso, hoy es uno de esos secretos bien guardados que están empezando a florecer.

¿De verdad cuesta la mitad que vivir en la Roma?

Sí. Según datos actualizados de Inmuebles24, comprar en la Roma cuesta en promedio más de $60 mil pesos por metro cuadrado, mientras que en Santa María ronda los $30 mil. Así, tal cual: la mitad.

Y si hablamos de rentas, también se nota. Mientras que en la Roma un departamento chico puede irse hasta los $25 o $30 mil al mes, en Santa María encuentras espacios igual de lindos por $10 a $15 mil pesos. Más justo, más accesible… y sin tener que pelear por un lugar en la fila del café.

¿Qué tiene Santa María la Ribera que la hace tan especial?

Primero: el Kiosco Morisco. Ese lugar es postal. Luego, la Alameda (preciosa para caminar o sentarse a ver pasar la vida), el Museo del Chopo, sus cafecitos tranquilos, tienditas de barrio, fondas con historia, librerías chiquitas y una comunidad que aún se saluda por su nombre.

No tiene la presión de aparentar nada. Es un barrio con personalidad, con pasado y con una energía que mezcla lo viejo con lo nuevo, sin pretensiones.

¿Por qué cada vez más gente se muda ahí?

Porque es céntrico, está bien conectado, tiene alma y, además, no está saturado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), la zona tiene menor densidad poblacional que otras colonias de moda, lo que se traduce en más silencio, más calma, menos tráfico y más aire. Y eso, en esta ciudad, es oro puro.

También hay algo valioso: aquí el crecimiento no ha barrido con la historia. Los mercados siguen vivos, los vecinos no han sido desplazados y los nuevos proyectos —cafés, talleres, galerías— llegan para sumar, no para imponer.

Santa María la Ribera no necesita disfraz. Tiene lo que hay que tener y lo da sin alarde. Y si vivir ahí cuesta la mitad que en la Roma… bueno, eso ya es ganancia doble.