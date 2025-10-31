ÚLTIMA HORA: SEP suspende las clases este lunes 3 de noviembre

Se ha dado la confirmación de que algunos alumnos de educación básica, no tendrán clases el próximo lunes 3 de noviembre. Por ende van a poder disfrutar del Megapuente desde el viernes 31 de octubre.

¡Los académicos tuvieron una estupenda clase con Carlos Law! [VIDEO] ¡Los académicos recibieron una increible clase con uno de los compositores más importantes de México, Carlos Law!

Este mes termina con un puente y comenzará uno nuevo con un descanso para los alumnos. Esto está determinado por el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP)y hoy 31 de octubre no hay asistencia porque se está llevando acabo Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria, por lo que los estudiantes estarán sin clases.

Ante esto es que surgen las dudas de que pasará este lunes 3 de noviembre sobre sino hay clases, debido a que el1 y 2 de noviembre caen en fin de semana, por lo que esperaban que las autoridades lo recorrieran y permitieran que millones de alumnos tomarán un puente más largo en estas fechas.

¿Habrá clases el 3 de noviembre?

Debes tener en cuenta que el calendario de la SEP manifiesta que el 3 de noviembre sí hay clases en el país. Sin embargo, hay un solo estado que no tendrá clases.

El secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, Jenaro Martínez Reyes, se realizó una asamblea en la cual se determinó que los miembros del magisterio contarán con un día extra de descanso el cual sería el próximo lunes 3 de diciembre. “Está dado el día 3 para todos nosotros como se pidió en la mañana”, informó.

Así es que los estudiantes de educación básica del Estado de México, no tendrían clases el lunes 3 de noviembre. Sin embargo, te recomendamos preguntar directamente con las autoridades del plantel educativo al que acude tu hijo o hija para confirmar esta información.

"Buen día compañeras y compañeros representantes. Reciban un cordial saludo del Maestro Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del SMSEM, a petición de los delegados presentes en el Consejo Estatal, nos informa que se logró la gestión del día Lunes 3 de noviembre por lo que no habrá clases".

🟢 En este video, la comunidad educativa de la Secundaria Federalizada “Ignacio Ramírez”, ubicada en Toluca, Estado de México, comparte su experiencia en la implementación e integración de la línea temática prioritaria “Plan de Estudio: Integración Curricular”.



A través del… pic.twitter.com/tGNIQR2RBh — SEP México (@SEP_mx) October 31, 2025

¿Qué días no habrá clases en noviembre?

Los días de descanso marcados en el calendario de la SEP son:

