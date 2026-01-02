¿Qué significa que te salga el arcano de ‘El Carro’ en el tarot? Esto representará en el 2026

Oficialmente, estamos a pocos días de iniciar el año nuevo. Ante la cercanía de la fiesta, muchos usuarios desean conocer cuál es el arcano del tarot que va a dominar en los siguientes 365 días. Solamente hay que sumar los dígitos del 2026, junto a los de tu día y mes de nacimiento.

Si el resultado al final fue el número 7, entonces te tocó la carta de ‘El Carro’ o ‘El Carruaje’. Así que prepárate, porque te detallaremos qué mensaje tiene para ti en los siguientes días y la vibra que va a dominar.

¿Qué significa que mi arcano sea el carro?

En la cuenta de TikTok Nati|Tu profe de tarot, explica que si obtuviste la carta de ‘El Carro’, debes prepararte, puesto que será un 2026 lleno de avances. Explica que se trata del arcano de movimiento y determinación, en especial de la victoria.

Para aprovechar su poder, deberás dejar de postergar todos los planes que tengas pendientes y empezar a avanzar, además de tener un mayor control entre las situaciones que se te presenten para poder ir por lo que quieres.

Uno de los mayores retos que vas a enfrentar es dirigir tu energía en una meta clara; incluso vas a tener que avanzar sin importar los miedos que vayas a presentar o las incomodidades. Pero no te preocupes, puesto que contarás con las herramientas para superar cualquier obstáculo que se te atraviese en el 2026.

¿Qué simboliza ‘El Carro’?

Aunque el arcano de ‘El Carro’ parezca una ilustración más en el tarot , cada uno de sus elementos tiene un significado diferente que merece la pena conocer. La cuenta de Instagram de casa.tarotycafe explica las siguientes características: