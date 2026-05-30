Luis le ofrece “contrato” a Michelle para facilitarle sus antifaces para dormir... con una condición

El hecho de que Ramahá consiguiera su hamaca por medio de los "servicios" de Luis en "Notibola" parece haber encontrado a otro posible cliente, pues Michelle firmó un contrato con el fin de hacerse de unos antifaces para poder dormir en las noches; sin embargo, el cocinero no se la dejó fácil, pues le puso una condición. ¿De qué se trata? Te invitamos a conocerla a continuación.

"Requiere que me enseñes a dar pasarela... y vemos": Luis le pone condición a Michelle

Aunque la broma de Ramahá no cayó muy bien entre sus compañeros, eso no detuvo a Michelle para escuchar la propuesta de Luis, la cual estuvo estipulada en un contrato con vigencia.

El conductor de "Notibola" afirmó que le ayudaría a conseguir sus antifaces para dormir si le enseñaba a dar pasarela a los hombres del reality show, pues el sábado llevará a cabo un concurso para encontrar al primer "Mister MasterChef 2026".

Cabe señalar que Michelle buscó posponer la lección debido a que señaló que no sentía muy bien; sin embargo, accedió cuando Luis aceptó que hiciera la clase con la ropa que traía puesta en ese momento.

Posteriormente, la cocinera salvada de esta semana compartió sus conocimientos en materia de modelaje profesional y aceptó convertirse en la coach de los hombres que participarán en el concurso de mañana.

¿Será que Michelle se convierta en otra clienta satisfecha de Luis y "Notibola"?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al segundo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Camila, Antrax, Luis, Ricardo, Emmanuel, Nash, Diego, Carmen, María, Jazmín, Lula y Lancer; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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