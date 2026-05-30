¡Votaciones abiertas! Salva a tu cocinero favorito de estar en riesgo de eliminación HOY, 29 de mayo

Ha llegado la hora para que salves a tu cocinero favorito, pues las votaciones de MasterChef 24/7 están abiertas una vez más. El público tiene el poder de definir quién podrá subir al balcón el domingo y quedará libre el riesgo de eliminación. A continuación te decimos cómo puedes contribuir.

Este viernes, 29 de mayo, es día de Reto de Salvación. Una vez que termina la dinámica, un grupo de cocineros queda en riesgo de eliminación y aquí es donde entras tú como espectador para reducir las probabilidades de que tu "gallo" quede fuera del Mundo MasterChef.

Así puedes votar en MasterChef 24/7 para salvar a tu cocinero favorito de eliminación

Ya puedes acceder al sitio web oficial de MasterChef 24/7 para emitir tus 10 votos diarios; recuerda que puedes otorgar todos los votos a una sola persona o repartirlos si es que tienes más de un favorito. Ahí mismo tienes la opción de otorgar 10 votos extra por día.

Además del sitio web, puedes emitir tus votos a través de la app TV Azteca En Vivo, que está disponible para iOS y Android.

¿Cuándo son las eliminaciones en MasterChef 24/7?

El 31 de mayo, como cada domingo, se llevará a cabo el Reto de Eliminación de MasterChef 24/7, para definir quiénes subirán al balcón y se quedarán una semana más en la competencia. Posteriormente, cuando se hayan cerrado las votaciones, se descubrirá quién es el cocinero salvado por el público para subir también al balcón y quedar fuera de riesgo de eliminación.

Recordemos que el primer eliminado de MasterChef 24/7 fue Javier Lara, "La Chuleta Metalera". En la primera semana de competencia, Jazmín fue la cocinera salvada por el público tras estar en riesgo de eliminación.