Flor usa una tarjeta de ventaja para cocinar con el Chef Poncho Cadena en la gala de salvación

Los cocineros de MasterChef 24/7 hicieron todo lo posible con tal de eludir el reto de eliminación de este domingo 31 de mayo, pero solamente cuatro participantes pudieron subir al balcón durante la gala de salvación y uno de ellos fue Flor, quien se valió de la ventaja que ganó a inicios de esta semana para tener una oportunidad más sólida.

Flor gasta otra de sus tarjetas de ventaja

El reto de esta noche consistía en la preparación de una propuesta de cuatro tiempos, la cual estaría compuesta por aguachile, tacos, chilaquiles y crepas dulces; además, habría un cocinero salvado por cada tiempo. Luego de las primeras dos degustaciones, Ramahá y Julio fueron los primeros en subir al balcón.

Al inicio de la preparación de los chilaquiles, Flor decidió hacer uso de una de sus tarjetas de ventaja que ganó a inicios de esta semana al pedirle ayuda a Poncho Cadena. El Chef inmediatamente le pidió a la cocinera que limpiara su estación mientras le comentaba la idea que tenía en mente y le hizo hincapié en que el orden es primordial en la cocina.

Cabe apuntar que luego de la degustación, Flor fue la cocinera elegida por los paladares más exigentes de México para subir al balcón; no obstante, no la tuvo fácil, pues aún con su ventaja, los Chefs apuntaron que las propuestas de Ixdit, Jazmín y Lancer fueron consideradas seriamente para darle la victoria a algunos de sus respectivos creadores.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al segundo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Camila, Antrax, Luis, Ricardo, Emmanuel, Nash, Diego, Carmen, María, Jazmín, Lula y Lancer; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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