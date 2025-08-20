Por esta razón una persona habla con sus mascotas, según la psicología

Los perros y los gatos se han convertido en amigos inseparables de millones de personas al interior del, por lo que son mascotas que constantemente pasan tiempo junto a nosotros. En ese sentido, ¿te has preguntado por qué algunas personas hablan con ellos? Si es así, la psicología tiene la respuesta.

Mucho se ha hablado respecto a la importancia que diversas personas le dan a sus respectivas mascotas, convirtiéndolas en un integrante más de su familia. Esto ha hecho que la interacción entre ambos sea verbal pese a que un canal de comunicación no cuenta con esta habilidad. ¿A qué se debe esto, según la psicología?

Con 13 años, acerco su perra hoy hasta el centro cultural en cadret, luego de castrarla la llevo en su carretilla hasta la casa. Un ejemplo a seguir, cuando se quiere, se puede.

Seamos como el, responsables con nuestras mascotas. pic.twitter.com/xxwRCT6gIr — Aldi Vega (@Aldivega) August 18, 2025

Psicología: ¿Por qué las personas hablan con sus mascotas?

De acuerdo con información del portal El Economista, una de las razones psicológicas por las cuales hablamos con nuestras mascotas deriva de la nula interrupción y crítica que nuestros comentarios reciben, esto por ser un canal unilateral entre ellos y nosotros.

Hablar con nuestras mascotas libera la tensión y facilita la oportunidad de expresarnos de manera libre sin esperar alguna crítica a cambio, hecho que se ve relacionado con más fuerza tanto en niños como en personas de la tercera edad. Además, hacerlo también reduce considerablemente el aislamiento y la sensación de soledad.

Hablar con nuestras mascotas puede generar un beneficio para aquellas personas inseguras, pues desarrolla su habilidad de “práctica” para cuando necesiten demostrar sus ideas ante el público. Por último, el que tus mascotas escuchen tu voz genera un vínculo de conexión, lo cual hará que el amor entre ambos crezca aún más. Por tal motivo, no descartes realizar esta actividad con tu ser querido de manera cotidiana.

"Habilidad"



Por este video que muestra la clara diferencia de movilidad entre gatos y perros.pic.twitter.com/87632T36OR — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 20, 2025

¿Cuántos hogares de México tienen mascotas?

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales se recopilaron hace algunos años, en México cerca del 70.98 por ciento de los hogares cuentan con al menos una mascota, siendo los perros y los gatos los favoritos por los habitantes.