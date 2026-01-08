Qué significa tener las uñas pintadas siempre, según la psicología

El manicure en la mayoría de las mujeres es indispensable en su vida y, aunque parezca un hecho de vanidad, va más allá de ello. El tener las uñas pintadas siempre realza cualquier tipo de outfit y son un buen complemento para acudir a eventos especiales, aunque en la psicología tiene otro significado. Conoce los 5 modelos en acrílicas cuadradas que van con todo tipo de piel.

Las personas se pintan las uñas como una rutina con la cual luchan contra la depresión, pues su cuidado personal es un gran avance para ellos, así como diferentes actividades de higiene personal, como bañarse y peinarse, pues cuando se pasa por un proceso así no quieren levantarse de la cama, de acuerdo con un estudio de Psychology Today.

Las personas se pintan las uñas como un acto de lidiar contra la depresión.|IA

Asimismo, las personas que siempre traen pintadas las uñas pueden tener diferentes personalidades, como creativas, si es que se llevan diseños sumamente originales y perfeccionista, ya que siempre buscan lucir una apariencia impecable, según con los datos obtenidos por Chat GPT.

El contraste de las personas que siempre traen las uñas pintadas

En todo blanco hay negro, por ello, hay personas que no les gusta traer pintadas las uñas, una elección que va más allá de falta de tiempo, ya que tiene un significado psicológico, el cual es que tienen una personalidad práctica, sobria y seguro de sí mismos.

“Son personas que priorizan la naturalidad y la funcionalidad sobre la apariencia, y que tienen a sentirse cómodas sin necesidad de adornos externos”, reveló a Hola Luis Guillén, director de Psicopartner.

Este tipo de personas, que en su defecto pueden ser hombres o mujeres, reflejan una mentalidad perfeccionista y minimalista, que optan por no seguir ciertas tendencias y prefieren continuar con sus uñas naturales.

Por último, el especialista destacó que el prescindir de un esmalte comunica sencillez, autenticidad y confianza, pues no hace falta para proyectar elegancia y autoridad.