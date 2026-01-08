¿Querido socio? Katy Perry comparte fotos con su ex Orlando Bloom y actual pareja: Justin Trudeau

Hace unas horas la reconocida cantante estadounidense Katy Perry compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram y a decir verdad están dando mucho de qué hablar dentro de propios y extraños.

El internet comenzó a perder la cabeza cuando Katy compartió en un mismo posteo fotos de su ex esposo Orlando Bloom y su actual novio Justin Trudeau e incluso etiquetó a los dos, levantando cientos de teorías.

¿Cuáles fueron las fotos de Katy Perry que causaron polémica?

En las fotografías se ha mostrado a Orlando compartiendo algunos tiernos momentos con la hija que tienen en común, Daisy y por otro lado, el posteo donde aparece junto con Justin tiene un tono de romance total, siendo una clara prueba de la madurez con la que han llevado la separación.

De hecho en la misma serie de fotos se han encontrado algunas referencias a su actual pareja y a los demás momentos que aún pasa con su ex esposo con motivo de la crianza de su hija quien hoy en día tiene 5 años, lo que ha dejado ver lo bien que la pareja llevó la ruptura.

¿Cuánto tiempo lleva Katy Perry con Justin Trudeau?

En enero de este 2026 podemos decir que llevan poco menos de 6 meses de relación, pues fue en julio de 2025 que los rumores comenzaron cuando fueron vistos cenando en Montreal, Canadá y poco después se le viera a Trudeau en un concierto de Katy Perry como parte de su gira “Lifetimes Tour”.

En el mes de octubre comenzaron a circular sus primeras fotos, donde se les vio en Santa Bárbara y posteriormente en París durante la víspera de cumpleaños de la cantante.

Fue hasta diciembre que Katy hizo pública la relación a través de un posteo en sus redes sociales, y en estas semanas se ha vuelto un poco más habitual verles públicamente, justo como la publicación mencionada donde se presume, pasaron Navidad y Año Nuevo juntos.

