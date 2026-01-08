Los peinados relamidos son la tendencia de esta temporada

Sin dudas las tendencias van cambiando constantemente y los peinados no son la excepción. Es por esto que te peinados vamos a contar sobre los peinados relamidos que brindan un aspecto arreglado y queda bien con todo tipo de cabellos.

Los profesionales estilistas manifiestan que es un estilo que no deja de estar de moda pero se van actualizando constantemente. Actualmente se trata de darle protagonismo al brillo y movimiento.

¿Cuáles son los mejores peinados relamidos ?

Parte central elegante

En este caso lo que tienes que hacer es colocar el pelo hacia atrás, pero con la raya del medio intacta. Si optas por la raya al medio con un moño es increíble para cualquiera que intente mostrar sus rasgos faciales y dar un aspecto limpio".

Trenza versátil

Aquí tienes que atarte el pelo en una trenza que es una forma rápida de elevar tu look y acentuar la estructura facial. Es ideal para salidas nocturnas con amigas o una cita.

Flippy Side Part

Este es un estilo para quienes cuentan con corte bob o lob. Lo que debes hacer es separar las puntas para conseguir este peinado con raya al lado semirecogida. La raya al lado es una innovación.

Bun clásico y pulido

Aquí nos encontramos con piezas intencionadas y fluidas que da una sensación de look caprichoso pero pulido. Tienes que dejar fluir un flequillo peinado y puedes crear un detalle al moño para un equilibrio.

Medio arriba, medio abajo

Luego tenemos un estilo que nos invita a combinar el pelo suelto o recogerlo, en este caso debes hacer un peinado hacia atrás medio recogido, medio suelto combinado con unas ondas glamurosas.

Moño despeinado

Por último, tenemos este peinado en el que se emplean los mechones sueltos que dan un giro divertido a lo que es el clásico flequillo. Esto lo que hace es enmarcar la cara pero añadiendo una suavidad que complementa el ambiente relajado.