Estas fueron las estafas más comunes en WhatsApp durante 2025

WhatsApp se consolidó como una de las aplicaciones más utilizadas a nivel nacional en 2025 con millones de usuarios activos tanto en el centro como en el norte y sur del país. Esta situación, eventualmente, también generó un aumento importante en el número de fraudes y estafas a través de distintos métodos.

Consciente de esta situación, el portal Check Point Research lanzó información respecto a cuáles fueron las estafas más comunes que los usuarios de WhatsApp vivieron a lo largo del año pasado. Si quieres conocer más información respecto a esta situación, entonces es preciso que te quedes con nosotros.

¿Cuáles fueron las estafas más comunes en WhatsApp durante 2025?

El primer gran fraude que se presentó con fuerza en WhatsApp durante el 2025 es aquel que guarda relación con el mensaje “hijo en apuros”, el cual hace referencia a un mensaje desde un teléfono desconocido en el que el remitente se hace pasar por el hijo o hija del usuario para solicitar ayuda económica de manera urgente.

♬ sonido original - infolaplatanoticias @infolaplatanoticias 🚨 ALERTA ESTAFAS 🚨 ¿QUÉ ES GHOST PAIRING? @andiepignanelli te explica de que se trata 👉 Una modalidad de fraude está circulando en WhatsApp. Permite a delincuentes acceder a cuentas sin bloquear al usuario, espiando sus conversaciones y datos personales. 📺 #ArrancaLaTardeEnA24

Las suplantaciones de organismos o empresas oficiales también generó muchas estafas durante el año pasado, las cuales enviaron mensajes que simulan proceder de lugares verídicos para alertar sobre “multas pendientes o administrativas”. El tercero guarda relación con el Ghost Pairing; es decir, la estrategia en donde se vincula la cuenta de la víctima a otro dispositivo.

Finalmente, aparece el uso de plataformas legítimas para estafar a través de WhatsApp, mismas que comienzan en un espacio legal mediante una aplicación que, a su vez, sirve de gancho para realizar el fraude, un patrón que ha tenido un aumento significativo en los últimos meses.

¿Cómo evitar este tipo de estafas mediante WhatsApp?

La fuente en turno recomienda no entregar ninguna información personal , pagos urgentes o códigos de verificación a través de los mensajes de WhatsApp para evitar estos fraudes. Del mismo modo, desconfía de los mensajes inesperados y evita dar clic en los mensajes recibidos sin comprobar su legitimidad previamente.