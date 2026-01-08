La playa de Quintana Roo que tiene la arena más suave y los paisajes como de Suiza, según la IA

El estado de Quintana Roo es conocido por sus inigualables atractivos turísticos y todos los lugares con playa que anualmente son visitados por miles de personas. Y además de los paraísos tropicales que resguarda, tiene un destino mexicano que se ha relacionado con Suiza por lo precioso y tranquilo que es.

Estamos hablando de Xpu-Ha, que proviene del maya "estero de dos aguas" y que gracias a la fusión de su arena blanca con aguas cristalinas, crea vistas espectaculares que parecen de otro mundo. Es por esto que incluso ha llegado a ser comparado con los paisajes suizos, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

Xpu-Ha: así es la playa de Quintana Roo que se parece a Suiza por lo bonito

Las playas de Xpu-Ha se localizan en la costa del Caribe, perteneciente a Playa del Carmen. A diferencia de otras zonas de Quintana Roo, no es tan concurrido y tiene pocos habitantes, pero esto no hace que sea aburrido por conocer ni mucho menos, sino que ostenta un aire de tranquilidad envidiable y aquí es perfectamente posible pasar unas vacaciones entrañables .

Xpu-Ha es una playa de Quintana Roo que suele ser comparada con Suiza|Secretaría de Turismo

De acuerdo con información de Destinos México, de la Secretaría de Turismo, este sitio tiene una caleta conectada con el cenote Manatí y varios manglares, lo que favorece a tener una experiencia única al conectar con la naturaleza. En cuanto a riqueza de fauna tropical, se pueden ver tortugas, mantarrayas, erizos, cangrejos, aves y estrellas de mar.

¿Cuál es la playa de Suiza que comparan con este destino de Quintana Roo?

Aunque lo primero en lo que se piensa al mencionar al país europeo son sus paisajes nevados, este país sí tiene varias opciones de playa para los habitantes y turistas, incluso sin contar con una salida directa al mar. Uno de los destinos que ha ganado comparaciones con Xpu-Ha, son las Islas Lorelei.

Las Islas Lorelei son una de las “playas” más famosas de Suiza|Switzerland Tourism

Lo más impresionante de todo es que la arena blanca como en Quintana Roo y el agua cristalina de esta "playa" en Suiza fue diseñada especialmente para este propósito. El sitio Switzerland Tourism explica que se usaron 3,3 millones de toneladas de rocas para acondicionar los archipiélagos del Lago Lucerna y así hacerlo accesible para los días de verano.