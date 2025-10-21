¿Cuáles son los temas que se ven en el examen teórico para la licencia de conducir permanente?

Tuvieron que pasar muchos años para que la Ciudad de México implementara la licencia de conducir permanente, un trámite que ayudará a evitar la burocracia automática entre los conductores en el centro del país. En el pasado el trámite era distinto a como se conoce hoy en día, pues ahora se ha implementado un examen obligatorio para los nuevos conductores.

Con la intención de que estos se encuentren más familiarizados con la cultura vial y el reglamento en turno, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) confirmó la llegada de un examen obligatorio que los usuarios deben superar. Su objetivo, entonces, es evaluar y analizar cada uno de los conocimientos básicos y de manejo que los conductores tienen hoy en día.

¿Qué temas vienen en el examen para la licencia de conducir permanente?

Según lo establecido por la Secretaría de Movilidad, los puntos más importantes a tener en cuenta en el examen para los nuevos conductores son aquellos que guardan referencia a las preferencias de paso en las intersecciones, así como el uso correcto de semáforos y los señalamientos viales en las calles.

Te puede interesar: ¿Cómo tramitar tu licencia de conducir permanente en México?

♬ sonido original - Ciudad de México @gobcdmx ¿Quieres sacar tu licencia de la Ciudad de México y no sabes ni por dónde empezar? 😵‍💫 ¡Este video es para ti! Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para que no te agarren en curva 🚗💨 🎯 Info clara 🧾 Sin complicaciones 📲 100% actualizado ¡Chécalo! 👇 #CapitalDeLaTransformación

También es preciso que consideres aquellos lugares que están prohibidos para estacionarse o detenerse, así como los límites de velocidad existentes tanto en hospitales como en zonas escolares. Finalmente, otros temas a tratar derivan del respeto a los vehículos de emergencia, los rebases en carriles específicos y el uso adecuado de direccionales.

¿Cuántas preguntas tiene el examen para la licencia de conducir permanente?

La SEMOVI establece, en teoría, que el examen obligatorio para los nuevos conductores que desean la licencia de conducir permanente tiene un total de 200 preguntas; además, se sabe que se deben responder 20 reactivos de opción múltiple y que, además, cuentas con dos intentos para alcanzar la calificación mínima aprobatoria, cada uno de estos de 20 minutos.

