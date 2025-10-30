Estos son los usuarios que podrían recibir 2 millones de pesos del Infonavit

Dentro de los programas del Infonavit, se destaca por tener diversos apoyos, permitiendo que diversos usuarios puedan acceder a todo tipo de créditos. Sin embargo, pocos saben que hay uno donde los usuarios pueden recibir más de 2 millones de pesos para poder adquirir una vivienda.

Con festejo de 50 años del INFONAVIT, darán asesoría para los derechohabientes. [VIDEO] Jornada INFONAVIT en tu alcaldía tendrá contacto directo para compartir información y resolver tus dudas. No olvides asistir. Checa aquí los detalles.

Un apoyo que en muchas ocasiones pasa desapercibido. Para que lo pueda aprovechar, te detallaremos de qué se trata y cuáles son los requisitos que se solicitan al respecto, así que no te pierdas de todos los documentos que te vamos a compartir al respecto.

¿Cuánto me presta Infonavit si tengo 65 años?

Pocos saben que el Infonavit proporciona crédito a los adultos mayores, dándoles la oportunidad de poder tener acceso a un crédito para una vivienda. Donde los usuarios pueden solicitar hasta más de 2 millones de pesos.

Los hombres pueden acceder a dicho trámite hasta los 70 años, mientras que para las mujeres la edad límite es de 75 años. Por otra parte, se destaca que los beneficiarios pueden obtener las siguientes ventajas al solicitar un crédito:

Al entrar en Unamos Crédito, el monto puede subirse a más de 4 millones de pesos.

Se tendrá una tasa fija del 3.76% hasta el 10.45%

Las mensualidades se fijarán dependiendo el salario, edad y monto.

No se pagará cuota de administración, operación o financieros.

Si ganas menos de 9 mil 241 pesos, no se pagarán gastos de titulación.

Tendrás la opción de tomar todo el crédito o solo una parte.

¿Cómo puedo solicitar el crédito?

Es una gran opción para los adultos mayores que desean acceder a créditos de más de 2 millones de pesos. El Infonavit recuerda que al trabajar en una empresa, las aportaciones que haga el empleador deben ser del 5% del salario, permitiendo que el usuario pueda terminar más rápido su crédito solicitado.

Para solicitar el crédito, es necesario que los usuarios se precalifiquen en Mi Cuenta del Infonavit. Una vez que tu dinero sea aprobado, se indicarán los siguientes pasos a seguir para poder acceder al monto correspondiente. Ante cualquier duda, comunícate con atención al cliente o acude a cualquiera de las oficinas disponibles.