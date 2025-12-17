Kim Shantal reflexiona sobre sus posibilidades para ganar La Granja VIP: “Qué más quisiera poder hacerlo”

El Duelo de anoche no solamente determinó la nominación de La Bea en la última semana de La Granja VIP, sino también el pase directo de Kim Shantal a la final del reality show, aspecto que la granjera todavía sigue asimilando y en este día se dio un momento para reflexionar sobre sus probabilidades para salir victoriosa el próximo domingo.

"Lo veo casi imposible": Kim anticipa que no conseguirá el primer lugar

Luego de seguir atendiendo a las gallinas con el fin de trabajar en su fobia , Kim Shantal mandó un mensaje a quienes seguían la transmisión 24/7 del reality show para hacer un ranking en torno a los animales más limpios de las estaciones y recordar la despedida de los pavos de La Granja VIP.

Posteriormente, la finalista aprovechó las cámaras del gallinero para recordar el resultado del Duelo de anoche y afirmó que todavía continúa asimilando lo ocurrido debido a que nunca le ha gustado ilusionarse antes de tiempo por experiencias previas.

Por otro lado, Kim le deseó mucha suerte a César Doroteo de cara a su competencia de esta noche ante Alfredo Adame para determinar al segundo finalista y al cuarto nominado de la competencia.

Kim se dijo muy feliz y orgullosa de haber pasado directamente a la final por haber conseguido la victoria anoche, pero reconoció que también siente ansiedad e inseguridad por la percepción que pudiera tener el público, ya que considera que él es que debería de tener la última palabra en torno a ese tipo de decisiones; no obstante, afirmó que sabe con certeza que su familia y amigos celebraron su pase directo a la ceremonia del domingo.

En cuanto a sus posibilidades de ganar el reality show, Shantal dijo que si bien es su sueño, creer eso "lo ve casi casi imposible" debido al perfil que tiene, pero se dijo a la expectativa de lo que ocurra en estos últimos días del reality show y que disfrutará el resto del camino.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río, Eleazar Gómez y La Bea por medio del segundo Duelo de la semana entre César Doroteo y Alfredo Adame; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.