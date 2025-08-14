Vestirte de este color te hará ver y sentir más poderosa de lo que crees (lo dice la ciencia y los expertos)

Usar una vestimenta de color no solo aporta estilo, sino que también comunica emociones y refuerza nuestra presencia. Elegir tonos intensos puede transmitir confianza y determinación, mientras que los colores más suaves reflejan calma y sensibilidad. De este modo, lo que vestimos se convierte en una extensión de nuestra personalidad, mostrando al mundo cómo nos sentimos y cómo queremos que nos perciban. En esta paleta de tonos y variedades, existe una opción que realza nuestra autoestima y nos posiciona frente a los ojos de los otros.

El color mágico

El color rojo ha ganado protagonismo en la moda reciente, desafiando la idea de que es exclusivo de eventos nocturnos. Según explica Elle, las pasarelas han demostrado que se puede llevar durante todo el día, combinándolo con tonos neutros o incluso en total look. Esto se debe a que no solo aporta energía y fuerza, sino que también eleva el ánimo y transmite emociones como valentía y pasión.

Pero el poder de este tono no es algo nuevo. Históricamente, el rojo ha sido un símbolo de poder, distinción y estatus social. Civilizaciones antiguas como los espartanos, romanos y egipcios lo asociaron con la autoridad, y diseñadores como Valentino incluso crearon tonalidades icónicas, como el “rojo Valentino”. Por su parte, la revista Vogue sostiene que la cromoterapia lo tiene como uno de sus colores

preferidos, ya que una prenda puede despertar la fuerza y la motivación que cada persona lleva dentro.

Fuente: Canva

Estudios del profesor Andrew Elliott, de la Universidad de Rochester, han demostrado que vestir de rojo puede aumentar la sensación de dominancia y elevar niveles de testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Además, se ha comprobado que las personas se sienten más atraídas por quienes llevan prendas rojas, asociando este color con deseo y pasión. Así, el rojo no solo influye en nuestra percepción personal, sino también en cómo nos perciben los demás.

Al integrarlo de manera consciente en nuestro guardarropa, podemos potenciar nuestra presencia, transmitir determinación y dejar una impresión de fuerza y vitalidad en nuestro entorno, convirtiendo cada elección de vestimenta en una auténtica declaración de estilo y personalidad.

Opciones perfectas para combinar el rojo

Los especialistas indican que existen muchas formas de combinar el rojo; sin embargo, hay algunos básicos que garantizan fusiones acertadas y equilibradas. Estas ideas clásicas permiten aprovechar toda la fuerza y energía del color sin que el look resulte abrumador, logrando siempre un estilo elegante y armonioso.

