Abuelita influencer murió y así lo anunció la familia

Lamentablemente se confirmó que una de las influencers más reconocidas en TikTok falleció. A los 78 años, EpicGamerGrandma murió por complicaciones severas en su salud. Los reportes de la familia indicaron que la creadora de contenido murió acompañada de sus familiares y con mucho amor alrededor. Esto es lo que se sabe de la mujer que rompió los estereotipos del influencer promedio.

¡Así se prepara la mejor botana navideña de La pura sabrosura!

¿Cómo ocurrió el fallecimiento de la influencer de 78 años?

Aunque regularmente se entiende que los famosos de internet sean jóvenes que se dedican al contenido viral, esta mujer encontró la fama en TikTok para divertirse en los últimos años de su vida. Agnes se hizo conocida gracias a sus reacciones a videos, transmisiones en vivo de videojuegos y por su contenido humorístico.

En las semanas recientes se hizo notoria su ausencia en las redes sociales, por lo que la familia emitió un comunicado avisando que la salud de la abuelita favorita de los gamers había empeorado en los últimos días. Aunque desde hace tiempo requería de ayuda médica, en esta ocasión le pidieron una ambulancia y la llevaron al hospital.

Ante la delicada situación de salud, los comentarios entre sus seguidores eran de apoyo y anhelo por la pronta recuperación de la señora de casi 80 años. Lamentablemente la abuelita de los gamers no logró una recuperación fructífera y falleció por complicaciones de su EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

@epicgamergrandma4 don’t worry i made it eventually… 😅 throwback to my first ever tiktok 7 years ago today 😰 ♬ original sound - epic gamer grandma

¿Cómo fueron los últimos momentos de la abuelita influencer?

Dentro de todo el dolor que inundó a la comunidad de esta mujer, sus familiares compartieron que se fue en paz y llena de amor por parte de su gente. “Con un dolor inmenso, esta noche debo anunciar que… nuestra Epic Gamer Grandma, falleció en paz a las 9:20 p.m. del domingo 21 de diciembre, sosteniendo la mano de su hija, Pauline. Dejó este mundo de la misma forma en que vivió: rodeada de amor. Vimos a la mujer más fuerte que conocemos perder poco a poco sus palabras, y ahora que se ha ido nos ahogamos en todo lo que nunca tuvimos la oportunidad de decirle".