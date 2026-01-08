VIDEO VIRAL: Mujer tomó un huevo de una tienda “se hizo una limpia” y lo regresó a su lugar

No cabe duda de que en Internet podemos ver absolutamente de todo y es que en las últimas horas se ha hecho viral un video que ha sorprendido a los usuarios de redes sociales. Se trata de una mujer que entró a un supermercado y ahí mismo se hizo una limpia. A continuación, te contamos todo lo que sucedió.

Mujer se hace una limpia dentro de una tienda

El video que ha circulado por redes sociales lo compartió el reportero c4jimenez y se puede apreciar claramente que una mujer de jeans y blusa rosa toma un huevo de un estante de una tienda de conveniencia y procede a hacerse una "limpia", es decir, que se pasó el producto por todas las partes de su cuerpo.

Se puede ver que la mujer lo hace lo más rápido posible y, posteriormente, mira alrededor y regresa el huevo a su lugar. Dicho video ha tenido miles de reproducciones y los usuarios han quedado sorprendidos por el suceso:

"Y qué se limpia", "Gran servicio", "¿Y qué culpa tiene el que se lo va a desayunar", "Pobre del que compre esos huevos, llevará las malas vibras de la mujer": Han sido los comentarios más sonados en el video.

¿Qué es una limpia y para qué sirve?

Una limpia es un ritual muy típico en México; se trata de pasar hierbas o un huevo crudo alrededor del cuerpo con la finalidad de absorber las malas energías. Hay muchas personas que realizan esta actividad a menudo; sin embargo, hay chamanes o curanderos que se dedican a hacer las limpias y han desarrollado sus propias técnicas para llevarlas a cabo.

Después de finalizar la limpia, el huevo debe romperse y colocarse dentro de un vaso de vidrio con agua y así se podrán interpretar los supuestos problemas que tiene la persona a la que se le realizó el ritual.