VIDEO: Trabajador sorprende a su compañera con romántica propuesta de matrimonio en jornada laboral

Un momento de película se vivió en una empresa de Coahuila cuando un trabajador decidió darle un giro inesperado a su jornada laboral. Con flores en mano, globos coloridos y el corazón lleno de emoción, Isidro sorprendió a Norma, su compañera y pareja desde hace nueve años, con una propuesta de matrimonio que rápidamente se volvió viral.

El romántico episodio ocurrió en la empresa Jaropamex Acuña, donde el trabajador recorrió los pasillos acompañado de sus colegas hasta llegar al área donde estaba la futura novia. Con paso decidido y una sonrisa nerviosa, se acercó a Norma para pedirle que pasara el resto de su vida junto a él.

La pedida que conmovió en redes sociales

El video fue compartido en la cuenta oficial de la compañía y en cuestión de horas acumuló más de un millón de reproducciones. En la publicación, la empresa destacó que la pareja se conoció hace nueve años y que, aunque el destino los separó en algún momento, volvieron a reencontrarse dentro de la misma familia laboral.

Los internautas no tardaron en reaccionar con mensajes de felicitación y hasta un poco de envidia. Comentarios como “Ese hermoso detalle no es para llamarle ridículo, ya quisieran muchos” y “Qué bonito, uno que piensa que solo en novelas pasa eso” se multiplicaron entre las interacciones. También hubo quienes bromearon con que no se escuchó la respuesta de Norma o que faltó el tradicional arrodillarse.

Una historia de amor viral

Más allá de las críticas, la mayoría celebró el detalle romántico y destacó que este tipo de gestos mantienen viva la ilusión del amor verdadero. Incluso hubo usuarios que ofrecieron apoyo para la boda, como una internauta que se apuntó para ser madrina y colaborar con las invitaciones.

La propuesta de Isidro no solo marcó un antes y un después en su relación, también demostró que las historias más emotivas pueden ocurrir en los lugares más cotidianos, como una oficina cualquiera.

