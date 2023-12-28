Se confirma amorío entre Vanessa Claudio y Uriel Estrada

¡Triunfó el amor! La famosa conductora de Al Extremo confirmó a las cámaras de Venga la Alegría, que mantiene un amorío con Uriel Estrada. Y es que después de que el público del aclamado programa vespertino pidiera a gritos que ese amor se consumara, por fin llegó el día que se confirmó.

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En palabras de Vanessa Claudio:

La verdad del asunto es que pues sí, sí llevamos un tiempo, no lo he querido hacer público pero ya saben la experiencia que he tenido con tener relaciones públicamente...

La guapa conductora comenta que el día a día trabajar juntos, hizo que ese amor fuera creciendo poco a poco hasta que lograron hablar y decidir comenzaron una historia juntos. Lo cierto es que mucho seguidores de este par esperaban la llegada de este momento, pues en comentarios en redes sociales siempre se veía el cariño y aceptación de la gente.

Recordemos que hace dos años, Uriel y Vanessa comenzaron a conducir este programa extremo juntos, la mancuerna que lograron comunicar al público fue única y muy especial, al grado que muchos pedían se quedaran solos en pantalla; incluso ante la llegada de Carlos Quirarte y Alex Garza, no cambió el que Uriel y Vanessa demostraran mucha química al momento de conducir.

Además, Vanessa confesó que la enamoró absolutamente todo de él, pues dice que es súper simpático, amoroso, que aunque no sabe bailar mucho (eso ya lo hemos notado en el programa), le encanta su forma de ser y por supuesto su cuerpo. Incluso relató que Uriel ya ve a Luca, la mascota de Vanessa, como su perro-hijo; la aceptación por parte del pequeño pomerania es muy importante para ella, pues es su fiel compañero.

Nos sentimos felices de que un amor tan genuino se haya consumado al fin; aunque no del todo, pues desgraciadamente todo se trata de una pequeña broma por el Día de los Inocentes que esperamos te haya sacado una gran sonrisa. ¡Inocente palomita que te dejaste engañar!