Japón es considerado un país de primer nivel por su estricta cultura en cuanto a la responsabilidad, disciplina, puntualidad y otros valores que ponen su nombre en alto por todo el mundo.

Sin embargo, algunos internautas atacaron las estrictas normas del país asiático. Y es que, recientemente, algunos trabajadores fueron sancionados por retirarse 2 minutos antes de su hora de salida.

Los hechos ocurrieron en la Junta de Educación de la ciudad de Funabashi, donde múltiples empleados fueron castigados por salir temprano entre mayo de 2019 y enero de este 2021.

Los trabajadores argumentaron que se retiraron antes de concluir su jornada laboral para alcanzar el último autobús de las 17:17, mismo que los llevaría a casa.

En la controversial situación, participó el Departamento de Aprendizaje Permanente, pues la encargada de gestión de asistencia ayudó a dichos hombres a salir antes de tiempo.

La trabajadora, de 59 años, registró durante 20 meses, 17:15 como hora de salida en sus tarjetas para fichar; sin embargo, todos se iban a las 17:13 para alcanzar el transporte público.

Te puede interesar: Un corredor termina maratón arrastrando una camioneta para ayudar a niños abusados sexualmente.

Millones de personas reaccionan ante las estrictas normas del país asiático

Los mencionados empleados sufrieron las consecuencias de sus actos, pues se les impuso una reducción salarial del 10 por ciento durante tres meses, equivalente a unos mil 260 dólares (26 mil 88 pesos mexicanos).

El caso se hizo viral y millones de personas se solidarizaron con todos los trabajadores sancionados. Los internautas emitieron todo tipo de opiniones, pues algunos criticaron las estrictas normas que tiene Japón en cuanto a la puntualidad y disciplina.

Mujeres y hombres también defendieron a los hombres sancionados, refrendando que vivieron una completa injusticia.

No todos los comentarios fueron positivos, pues otras personas expresaron que los empleados pudieron hablar a tiempo y comentar la situación con sus jefes superiores.

También te puede interesar: Una persona se hace pasar por sacerdote en una parroquia de Tamaulipas; pide que le depositen el diezmo.