Los vestidos elegantes sí o sí deben ser de corte largo y se puede utilizar en cualquier tipo de evento, pero siempre existe el favorito que dejas para lucir en una ocasión especial. Si aún no tienes uno, traemos para ti 12 ideas que puedes tomar y ser la sensación, aunque para ello también debes lucir uñas impecables, como lo son estos 47 modelos en color nude tanto en largas como en cortas .

De acuerdo con un artículo de Vogue, hay diferentes tendencias de vestidos para cada época del año, pues en este invierno están de moda los satinados, lenceros, con hombreras, de cuero, midi, con flecos, polka dots, cuello alto y ladylike. Conoce los 10 modelos para ponerte en una boda si eres la invitada . No obstante, estas 12 ideas se pueden utilizar en cualquier estación.

12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial|Pinterest

1. Fit & Flare

El vestido, que en español significa ajustado de arriba y acampanado de la parte de abajo, es una buena opción para un evento especial.

12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial|Pinterest

2. Cuello abierto

Este tipo de vestido tiene una parte del pecho descubierta, aunque no del todo, lo que le hace ver elegante y más si se acompaña con un collar.

12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial|Pinterest

3. Tipo encaje

El vestido en color tipo blanco es una buena opción para la novia en una celebración de matrimonio, aunque también para una ocasión especial. Lo que resalta de este modelo es la parte del torso, pues luce como tipo encaje.

12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial|Pinterest

4. Corte con abertura

El vestido con una abertura en la pierna es otro de los clásicos y de los más adquiridos por las mujeres. Es sumamente elegante y una buena opción para llevar a un evento de día, si se escoge en este color.

12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial|Pinterest

5. De princesa

El vestido tipo princesa de Disney ha tomado un gran auge, pues cada vez más mujeres optan por este estilo que marcó la infancia de más de una.

12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial|Pinterest

6. Para boda

Este diseño es una muy buena opción para llevar a una boda si eres invitada. Debido a su tipo de corte puede ser ideal para la madre de la novia o del novio.

12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial|Pinterest

7. Color rojo

Un infaltable en el armario de toda mujer debe haber un vestido elegante rojo si tu objetivo es no pasar desapercibida y que todos miren tu outfit, pues según la psicología del color, esta tonalidad capta la atención.

12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial|Pinterest

8. Escote halter

El diseño de este vestido invita a las mujeres a utilizarlo en una noche de verano, pues debido a su corte te mantendrás fresca, sin perder la elegancia.

12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial|Pinterest

9. Entallado

Es una buena opción para las mujeres que busquen lucir su figura, pues el corte entallado resalta la cintura.

12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial|Pinterest

10. Drapeado

El volumen de la tela que se pliega sobre el cuerpo da como resultado un diseño elegante y lo mejor de todo es que luce en todo tipo de siluetas.

12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial|Pinterest

11. Manga larga

Un infaltable para el invierno, pues sus mangas te cubren del frío si el evento es al aire libre y no quieres arruinar el outfit con una chaqueta o chamarra.

12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial|Pinterest

12. Sirena

Este estilo se entalla desde el busto hasta la cadera, a fin de resaltar la silueta y se abre suavemente hacia abajo, simulando la cola de una sirena.