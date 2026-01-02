12 ideas de vestidos elegantes para dama que puedes usar en una ocasión especial
Estos vestidos son de alta alcurnia, por lo que solo se puede utilizar en ocasiones especiales; serás la sensación del evento e impactarás con tu presencia
Los vestidos elegantes sí o sí deben ser de corte largo y se puede utilizar en cualquier tipo de evento, pero siempre existe el favorito que dejas para lucir en una ocasión especial. Si aún no tienes uno, traemos para ti 12 ideas que puedes tomar y ser la sensación, aunque para ello también debes lucir uñas impecables, como lo son estos 47 modelos en color nude tanto en largas como en cortas .
De acuerdo con un artículo de Vogue, hay diferentes tendencias de vestidos para cada época del año, pues en este invierno están de moda los satinados, lenceros, con hombreras, de cuero, midi, con flecos, polka dots, cuello alto y ladylike. Conoce los 10 modelos para ponerte en una boda si eres la invitada . No obstante, estas 12 ideas se pueden utilizar en cualquier estación.
1. Fit & Flare
El vestido, que en español significa ajustado de arriba y acampanado de la parte de abajo, es una buena opción para un evento especial.
2. Cuello abierto
Este tipo de vestido tiene una parte del pecho descubierta, aunque no del todo, lo que le hace ver elegante y más si se acompaña con un collar.
3. Tipo encaje
El vestido en color tipo blanco es una buena opción para la novia en una celebración de matrimonio, aunque también para una ocasión especial. Lo que resalta de este modelo es la parte del torso, pues luce como tipo encaje.
4. Corte con abertura
El vestido con una abertura en la pierna es otro de los clásicos y de los más adquiridos por las mujeres. Es sumamente elegante y una buena opción para llevar a un evento de día, si se escoge en este color.
5. De princesa
El vestido tipo princesa de Disney ha tomado un gran auge, pues cada vez más mujeres optan por este estilo que marcó la infancia de más de una.
6. Para boda
Este diseño es una muy buena opción para llevar a una boda si eres invitada. Debido a su tipo de corte puede ser ideal para la madre de la novia o del novio.
7. Color rojo
Un infaltable en el armario de toda mujer debe haber un vestido elegante rojo si tu objetivo es no pasar desapercibida y que todos miren tu outfit, pues según la psicología del color, esta tonalidad capta la atención.
8. Escote halter
El diseño de este vestido invita a las mujeres a utilizarlo en una noche de verano, pues debido a su corte te mantendrás fresca, sin perder la elegancia.
9. Entallado
Es una buena opción para las mujeres que busquen lucir su figura, pues el corte entallado resalta la cintura.
10. Drapeado
El volumen de la tela que se pliega sobre el cuerpo da como resultado un diseño elegante y lo mejor de todo es que luce en todo tipo de siluetas.
11. Manga larga
Un infaltable para el invierno, pues sus mangas te cubren del frío si el evento es al aire libre y no quieres arruinar el outfit con una chaqueta o chamarra.
12. Sirena
Este estilo se entalla desde el busto hasta la cadera, a fin de resaltar la silueta y se abre suavemente hacia abajo, simulando la cola de una sirena.