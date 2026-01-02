inklusion logo Sitio accesible
39 peinados para quinceañera: te verás preciosa y a la moda en tu fiesta de XV

Si quieres lucir diferente, pero a la moda, checa estos estilos que quedan perfecto para una fiesta tan importante

peinados 15 años
Los peinados de XV años que más impactan. |(PINTEREST/Julia Sistro)
Notas,
Azteca Uno Especiales

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Si este 2026 cumples 15 años y quieres una fiesta increíble, debes tener todos los detalles preparados, incluyendo el look. Si estás buscando inspiración, tenemos una selección de 39 peinados para quinceañera que se ven preciosos y a la moda.

Desde estilos elegantes, clásicos, y hasta opciones modernas con trenzas, ondas y otros accesorios. Descubre cómo lucir en tu fiesta de XV, según algunos modelos que encuentras en Pinterest.

Uno por uno, los peinados de quinceañera que te encantarán

peinados de quinceañera
|(ESPECIAL/PINTEREST)
peinados quinceañera
|(ESPECIAL/PINTEREST)
peinados quinceañera 2
|(ESPECIAL/PINTEREST)
peinados de quinceañera
|(ESPECIAL/PINTEREST)
peinados quinceañera 3
|(ESPECIAL/PINTEREST)
peinados quinceañera 4
|(ESPECIAL/PINTEREST)
peinados quinceañera 5
|(ESPECIAL/PINTEREST)
peinados quinceañera 6.jpg
|(ESPECIAL/PINTEREST)

