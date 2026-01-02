El color de pared para la sala que es tendencia en 2026: se ve hermoso y es fácil de combinar

El color de la pared de la sala es sumamente importante, pues es la zona donde recibes a tus visitantes, por lo que tiene que dar una gran impresión al lucir elegante y acogedora. En este 2026 la tendencia es el marón, tono que se ve hermoso y es fácil de combinar. Este tip te ayudará para que tu casa se vea más lujosa sin necesidad de invertir mucho, según expertos .

El color marrón es la mejor opción para pintar la pared de la sala, aunque también es indispensable mantener un hogar con energías positivas , y que mejor manera que darle matices que se asimilen al cacao, tabaco y cuero envejecido, según un artículo del portal Río Verde Renner. Lo anterior, ya que se puede combinar con varios objetos, entre ellos como:



Textiles claros , que en este caso puede ser alfombras o cortinas para los ventanales cercanos.

, que en este caso puede ser alfombras o cortinas para los ventanales cercanos. Iluminación cálida, ya que esta crea ambientes acogedores, relajantes e íntimos.

ya que esta crea ambientes acogedores, relajantes e íntimos. Objetos metálicos, puede ser otra opción para combinar con el color de la pared.

El color para pintar la sala de la casa en este 2026 es el color marrón.|IA

Esto dice la psicología del color marrón, ideal para pintar la sala

El marrón es la nueva tendencia de 2026 para pintar la sala de la casa, pero en la Psicología su significado es completamente diferente y nada alentador, pues un estudio reveló que este color se relaciona con la insensibilidad y aburrimiento. Asimismo, con la adversidad y depresión.

De acuerdo con el psicoterapeuta Max Lüscher, el color marrón es sensorial y pasivamente receptivo. Además de indicar neutralidad y amargura, también se le relaciona con el vigor, la fuerza, la solidaridad, la dignidad y la confidencialidad.

No obstante, también tiene sus puntos positivos, pues da estabilidad y seguridad, así como calidez, fortaleza, confort y resiliencia. Por ello, es una buena opción para pintar la sala de la casa con este color.

En conclusión, el marrón es el color de 2026 para interiores de la vivienda, dejando atrás tonalidades planas y pesadas que no dejaban que tu hogar brillara.