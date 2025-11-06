Walter Riso: “Esto es lo que tienes que hacer cuando alguien te ignora”, dice experto de psicología

Cuando alguien que te importa te ignora , pueden surgir sentimientos de culpa, inseguridad y baja autoestima. Pero no tienes por qué ponerte en esa situación, pues existen formas de evitar este tipo de manipulaciones, y una de ellas es salir emocionalmente, no solo alejarse por la puerta. Así lo explica Walter Riso, experto en psicología, en uno de sus métodos para cuidar tu bienestar.

¿Es porque le importas? Qué significa realmente cuando alguien te ignora, según la psicología

Desde el punto de vista de la psicología, cuando una persona te ignora busca generar incertidumbre y ansiedad en ti. Según explicó el Dr. Deming Wang, especialista en psicología social y profesor de la Universidad James Cook, en Psychology Today, sentirse ignorado es peor que tener cualquier discusión, debido a la incertidumbre que genera no obtener respuestas sobre el posible conflicto que se originó.

En ese sentido, cuando alguien te ignora no significa que le importes, sino todo lo contrario: quiere decir que no mereces su atención. Esto es algo en lo que Walter Riso coincide, por lo que aconseja no darle el poder de controlar tus sentimientos. Pero, ¿cómo lograrlo?

Cómo debes actuar cuando alguien te ignora, según Walter Riso

De acuerdo con Walter Riso, si discutes con tu pareja o con una persona importante, y esta, en lugar de aclarar la situación o hablar del tema, decide ignorarte para generar malestar emocional, lo que debes hacer es alejarte emocionalmente. Es decir, “mirar hacia adentro” y reflexionar sobre tu amor propio para evitar caer en dinámicas tóxicas.

(ESPECIAL/CANVA) Si tu pareja o tus amigas te ignoran, vale la pena cuestionarse el valor de esa relación.

Y puedes decir la siguiente frase: “Tu opinión ya no me importa, tu mirada me traspasa”, reflexionó el experto en psicología.

Este método forma parte de una serie de pasos que pueden ayudarte a saber qué hacer cuando alguien te ignora. Y es que, según Psicología y Mente, lo mejor es detenerse y pensar en qué pudo haber ocasionado el problema, e intentar hablarlo con la persona antes de que sea demasiado tarde.

En caso de una negativa, pregúntate si realmente vale la pena esa amistad o esa relación. Finalmente, aconsejan aprender de la experiencia y soltar a quienes no te valoran lo suficiente, para así encontrar vínculos más sanos.