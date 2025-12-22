Quién es Momo Guzmán, el influencer detrás de La Burrita Burrona y sus icónicas frases virales

Después de cuatro años y con un gran éxito que respalda su trayectoria, la Burrita Burrona se despide . Esto como consecuencia de que Momo Guzmán, quien le da vida a este simpático personaje, anunció su salida del proyecto y agradeció a todas las personas que confiaron en su talento para hacerles pasar un buen rato.

¿Quién hace a la Burrita Burrona? Él es Momo Guzmán, comediante detrás de la botarga

Iván "Momo" Guzmán es un influencer y comediante mexicano, oriundo de Nuevo León. Saltó a la fama en 2021, cuando junto a Erick Martínez lanzó "Turbulence Drag Queen y Burrita Burrona", un proyecto para YouTube, pero que después se expandió al teatro y hasta a la televisión.

De acuerdo con lo que contó durante una aparición en "Pinky Promise", antes de dedicarse a hacer contenido para redes sociales, solía trabajar como community manager para negocios locales. Además, tiene formación como diseñador gráfico y fotógrafo, lo que le habría facilitado dominar las herramientas necesarias para triunfar en el internet.

Momo Guzmán es un influencer conocido por interpretar a la Burrita Burrona|YouTube Pinky Promise / Turbulence Drag Queen y Burrita Burrona

Antes de que hiciera a la Burrita Burrona, Momo Guzmán ya había trabajado con botargas , pues según lo que ha compartido, en Monterrey estos personajes son muy comunes para amenizar fiestas infantiles. Por lo que con esta experiencia fue que aceptó la propuesta de "Turbu" para crear una dupla que llamara la atención del público al incluir a un animal vestido como drag queen.

Como parte del universo de "mascotidrags", la Burrita tuvo varias frases icónicas que inspiraron trends en redes sociales y se volvieron parte de su sello personal. Algunas de las más recordadas son: "Esos zapatitos nada que ver", "¿No tienes un pedacito de queso?", "Se va a caer, se va a caer", y "¡Con mi vicio no!".

¿Por qué se pelearon la Burrita Burrona y Turbulence Drag Queen? Esto se sabe de su inesperada separación

La despedida de Momo Guzmán como Burrita Burrona se viralizó de inmediato, en especial ante la duda de qué fue lo que pasó para que quisiera abandonar un proyecto que le generaba buenas ganancias económicas. Un rumor que suena fuerte entre los seguidores de "Las Amponas", es que esta decisión podría deberse a una pelea con Turbulence Drag Queen, cuyo nombre real es Erick Alejandro Martínez.

Existen varios rumores sobre la separación de la Burrita Burrona y Turbulence Drag Queen|Instagram. @turbulence.queen

Las teorías apuntan a que pudo haber una "guerra de egos", ya que si bien Momo se ganó al público con su interpretación de la Burrita, él mismo llegó a decir que gran parte de los diálogos y la planeación de cada programa eran ideas de su compañero. Y algo que llamó la atención, fue el hecho de que solo "Turbu", quien es dueño de todos los personajes, se despidió y pidió aplausos.