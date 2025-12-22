Adiós a la Burrita Burrona: así confirmó Momo Guzmán el fin de su personaje: ‘Me despido’

Una inesperada noticia causó furor en las redes sociales . Se trata de la despedida de Burrita Burrona, uno de los fenómenos virales que se apoderó del internet y que junto a Turbulence Drag Queen, con la que hacía una divertida dupla, logró catapultar su fama incluso a la televisión.

El encargado de darlo a conocer fue Momo Guzmán, el comediante que encarna a esta simpática botarga. Durante el cierre de gira de "La verdad de la Navida", su espectáculo en vivo, el influencer anunció que esa era su última vez interpretando al personaje y agradeció a sus fanáticos por haberlo apoyado en este proyecto.

¿Qué pasó con la Burrita Burrona?

Antes de que se apagaran las luces del escenario tras una exitosa temporada presentándose en teatros de todo el país, la Burrita Burrona apareció sin botarga y con los ojos llenos de lágrimas para contarle al público que ya no será parte del universo de "Las Amponas".

"Desde que era niño, siempre me ha gustado hacer reír a los demás. Juntaba cajas de cartón en las tiendas para convertirlas en personajes y con ellas jugaba a ser un artista. Y mírenme, lo logré. Han pasado 4 años de que comenzó este proyecto, donde hemos vivido muchas cosas juntos, pero sin duda, lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes", dijo.

Momo Guzmán le agradeció a su público por apoyarlo los cuatro años que le dio vida a la Burrita Burrona|Especial / Instagram. @momoguzmann

Posteriormente, Momo Guzmán explicó que no se trata de un retiro definitivo y anticipó que pronto habría novedades acerca de su futuro profesional.

"Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera. Hoy aquí delante de todo mi público me despido de mi personaje. Es momento decir adiós y comenzar una nueva historia, en la que espero y deseo, me acompañen. Los quiero y nos vemos pronto. Nunca dejen de soñar, que nada ni nadie los defina", concluyó mientras los presentes le pedían que no se fuera y le aplaudían emocionados.

¿Por qué Momo Guzmán ya no quiere hacer a la Burrita Burrona?

Las imágenes de este emotivo momento rápidamente se viralizaron y surgieron numerosas dudas respecto a por qué Momo Guzmán dejará de interpretar a la Burrita Burrona. El comediante originario de Monterrey no quiso dar detalles y se retiró del escenario, para inmediatamente después cambiarse el usuario en redes sociales.

Debido a lo inesperado de toda esta situación, las especulaciones de los fans no tardaron en aparecer y hay versiones de que podría haberse peleado con Turbulence Drag Queen, quien es la dueña de todos los personajes y con la que hacía dupla. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los influencers ha querido revelar qué fue lo que pasó para que se separaran teniendo tanto éxito en internet y shows en vivo.