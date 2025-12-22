Recetas que debes preparar para tu cena de navidad si es que no te gusta el pavo

Estas son las 3 recetas que puedes preparar para tu cena de Navidad si es que no te gusta el pavo. Con la llegada de las fiestas decembrinas, algunas personas comen este tipo de alimento porque es una tradición, y existen muchas formas de prepararlo, pero no todos son tan fan de esta comida.

¿Cuáles son las 3 recetas para Navidad si no te gusta el pavo?

Una de las recetas de Navidad si no te gusta el pavo, es el Pollo Navideño con papas suaves y jugosas. Este tipo de alimento se puede decorar con rodajas de naranja, lechuga, romero y algunas semillas, estos son los ingredientes que deberás ocupar.

½ de orégano

Aceite de oliva

½ de tornillo seco

1 cucharada de paprika

12 pimientas negras

1 ½ cucharada de sal y aparte otro poco para poder sazonar

3 ajos

125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

4 papas lavadas

6 muslos o piernas de pollo

Para poder prepararlo deberás tener a la mano un molcajete, ajo, pimientas y sal; posteriormente acrema la mantequilla, agregar la mezcla de tomillo, orégano, paprika y ajo; tras este procedimiento deberás reservar un poco con el restante y untar cada pieza del pollo con esta especia de crema y dejarlos marinar por lo menos dos horas en el refri bien cubierto con plástico.

Media hora antes de sacar el pollo, deberás precalentar el horno a 200 grados centígrados, picar las papas en cuadros medianos y sazonarlas con la mantequilla que te resto, coloca sal al gusto y un chorro de aceite de oliva; ya para finalizar coloca un refractario con un poco de aceite de oliva bien untado, coloca el pollo y las papas acomodadas, hornea esto por unos 55 minutos.

La pasta navideña en salsa de chipotle

La pasta es un platillo que no puede faltar en Navidad , además es una opción que se puede cocinar de volada y en menos de 30 minutos; presta atención porque necesitarás lo siguiente:

2 cucharadas de mantequilla

240 ml de fécula de maíz disuelta en agua

4 chiles de chipotles de lata

1 Consomé de pollo en polvo al gusto

1 litro de agua

1 Lata de leche evaporada

1 lata de media crema

Pimienta y sal al gusto

Media cebolla

3 ajos

450 gramos de pasta la que sea de tu preferencia

Coloca la pasta con la receta clásica de agua, agrega la cebolla, el ajo, la pimienta y la sal; pon en tu licuadora todos los ingredientes, menos la mantequilla y la fécula de maíz con agua. En un sartén hondo a fuego medio, echa la mantequilla y cuando se derrita, puedes agregar la mezcla de la licuadora y mueve hasta que hierva.

Agrega la fécula de maíz y mueve hasta que se espese, apaga la estufa, pon la pasta que ya debe estar escurrida y mezcla, pero no batas; eso es todo, sirve caliente y decora con tu hierba picada al gusto.

Lasaña boloñesa

280 gramos de queso parmesano rallado

12 tazas de salsa boloñesa, unos 3 litros que haya sido preparada en casa

½ cucharadas de nuez moscada

Sal al gusto

2 tazas de leche entera

2 ½ cucharadas de harina

2 ½ cucharadas de mantequilla sin sal

½ kilo de pasta para la lasaña

Lo primero que deberás hacer es cocer la lasaña unos 8 minutos, deja que repose sobre trapos secos y si es necesario con papel encerado. Agrega mantequilla en un sartén y derrite a fuego medio, posteriormente deberás incorporar la harina y la cocina por un par de minutos, esto hasta que se va un color dorado, de manera cuidadosa agrega la leche y cocina hasta que se espese; apaga la estufa y agrega la nuez moscada y la sal, revuelve y deja aparte.

Precalienta en el horno a unos 190 grados, unta con una mantequilla el molde y comienza a ensamblar tu lasaña, agrega también primero la salsa boloñesa y posteriormente la pasta, vuelve a servir la boloñesa queso y el bechamel. Repite hasta que ya no tengas ingredientes y cuando llegue a la última capa, esta deberá ir cubierta de parmesano; cubre con aluminio y dejar hornear por unos 30 minutos y hornea 15 minutos.

