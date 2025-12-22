Así confirmó Melenie Carmona que se hizo un retoque estético tras polémica con su mamá

Pese a la exposición pública que ha tenido este último tiempo Melenie Carmona por el enfrentamiento con su mamá Alicia Villarreal , la joven está concentrada en ella y recientemente contó que se sometió a un nuevo procedimiento estético del cual dio detalles.

No es la primera vez que algún famoso sorprende a sus seguidores al indicar que se ha practicado alguna intervención estética. En el caso de Melenie Carmona se demuestra que estos procedimientos no es una cuestión relacionada con la edad.

¿A qué procedimiento se sometió Melenie Carmona?

Melenie Carmona detalló en sus redes sociales que se realizó un tratamiento de micropigmentación semipermanente en los labios. Se trata de una técnica natural que sirve para realzar el color y la definición de la boca.

La hija de Alicia Villarreal relató que desde el 2020 se somete a esta técnica y qué está fascinada con el resultado.La joven detalló además que no es un procedimiento doloroso.

“No duele absolutamente nada, yo hasta estaba dormitando”, comentó en sus redes sociales al compartir un video del procedimiento. Melenie Carmona explicó que durante los primeros días el color puede lucir muy intenso, pero comentó que “con el correr o el tiempo se va aclarando”.

¿Qué cirugías estéticas tiene Melenie Carmona?

Es de público conocimiento que Melenie Carmona se hizo una liposucción con transparencia de grasa. Desde entonces, la hija de Alicia Villarreal y del actor Arturo Carmona combina sus cuidados con ejercitación para mantener su figura y verse siempre radiante.

En ese marco, la joven suele mostrar en redes algunos de sus tips de belleza como esta micropigmentación de labios que ayuda a lucir en color hermoso, pero natural, las 24 horas del día.

Melenie Carmona actualmente combina su vida artística con su trabajo como influencer y modelo, cuidando de su apariencia y de su salud tanto como es posible. De esta manera ha logrado conquistar al público joven con su personalidad y su carisma que la hacen inigualable.