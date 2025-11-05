WhatsApp llega a Apple Watch y así es como puedes empezar a responder mensajes en tu reloj
Después de tanta espera, por fin los usuarios de la “marca de la manzana” fueron escuchados por Meta, que lanzó una versión para su reloj inteligente
Los usuarios de Apple Watch por fin podrán usar WhatsApp en su dispositivo, pues Meta lanzó el 4 de noviembre su versión para los relojes inteligentes de la empresa norteamericana, que es uno de los 3 accesorios que usan las personas inteligentes, pero ¿realmente vale la pena?
Las personas que usen el dispositivo de Apple podrán contestar mensajes, aunque con algunas limitantes, ya que la versión de Meta es básica, por lo que solo se podrá visualizar el escrito, reaccionar a él y responder mediante un mensaje de voz, aunque ojo, la psicología ya dio su veredicto final sobre las personas que utilizan este método para chatear.
¿Se podrá usar WhatsApp en todas las versiones de Apple Watch?
WhatsApp puso varias restricciones en su versión de Apple Watch y eso conlleva que solo se pueda usar en algunos dispositivos. La APP de Meta solo funcionará en los modelos de Serie 4 en adelante, o en su defecto, que tenga instalado WatchOS10 y sus versiones más recientes.
Estos son los pasos a seguir para descargar WhatsApp en tu Apple Watch
La aplicación solo se podrá usar en los Iphone que tengan descargado WhatsApp, pues se enlazará junto con el Apple Watch. Estos son los pasos a seguir para que empieces a responder mensajes a través del reloj inteligente:
- Actualizar WhatsApp en Iphone
- Abrir la APP Watch del Iphone
- Buscar WhatsApp en el Apple Watch y comenzar a usar
Cabe mencionar que en caso de que WhatsApp aparezca en la sección Available Apps se debe instalar y añadir al dispositivo inteligente, para que el usuario comience a responder mensajes, ya sea reaccionado o mandando mensajes de voz.
Apple Watch se une al mercado de los relojes inteligentes con WhatsApp
Apple Watch entra al mercado de los relojes inteligentes pueden contestar mensajes de WhatsApp, aunque con sus limitantes. En cambio, el smartwatch de Samsung en su gama alta sí responde con texto y recibe llamadas, además de:
- Huawei Watch y GT
- Oppo Watch
- TicWatch Pro, C2, S&E, S2 y E3
- Montblanc Summit
- Fossil Q, Gen6 y Sport