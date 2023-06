Estas son las espeluznantes profecías de Nostradamus para 2024.

A pesar de que apenas estamos a mitad del 2023, en plataformas digitales han comenzado a preguntarse sobre las profecías que Michel de Notre-Dame, mejor conocido como Nostradamus, hizo para el 2024.

¿Quién fue Nostradamus?

Michel de Notre-Dame nació el 14 de diciembre de 1503 en la localidad francesa de Saint Rémy de Provence y murió el 2 de julio de 1566, a los 32 años, en el Salón de Provenza a causa de la gota. El francés nació en una familia de origen judío con grandes conocimientos.

Nostradamus trabajó como boticario e incluso elaboró algunos productos destinados a combatir la peste negra que acabó con la vida de su mujer y sus hijos. Era la conocida píldora rosa, compuesta por ámbar, ciprés y zumo de pétalos de rosa.

Nostradamus estudió en la Universidad de Montpellier, pero fue expulsado por presuntamente trabajar como boticario, aunque otros aseguran que por calumniar a algunos médicos. Cabe mencionar que además de sus habilidades farmacéuticas también era conocido por sus capacidades adivinatorias, mismas que lo llevaron a escribir su famoso libro “Las profecías”.

¿Qué incluyen “Las profecías” de Nostradamus? “Las predicciones” incluyen una serie de eventos históricos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la caída de Adolf Hitler, el asesinato de John F. Kennedy, los atentados a las Torres Gemelas, entre muchos otros eventos.

¿Cuáles fueron sus predicciones para 2024?

Las predicciones de Nostradamus para 2024 no son nada alentadoras, pues el francés vaticinó una serie de sucesos que podrían cambiar el rumbo de la humanidad, tanto así que la vida como la conocemos podría cambiar a consecuencia de una guerra.

Tercera Guerra Mundial

De acuerdo con Nostradamus, en el 2024 estallará la Tercera Guerra Mundial en la que estarán involucrados grandes potencias armamentistas como Estados Unidos, Rusia y China. “El anticristo muy pronto aniquila a los tres/ Veintisiete años durará su guerra, los herejes muertos captivos exiliados/Sangre cuerpos humanos agua roja helada”.

Esta profecía fue reforzada por los vaticinios de Craig Hamilton-Parker, quien dijo que la Tercera Guerra Mundial podría darse por un suceso que involucre aviones o submarinos.

Un devastador terremoto

Además de eso, Nostradamus predijo un terremoto que ocasionará severos daños en California, Estados Unidos y dejará miles de muertos. El poderoso sismo tendrá lugar en mayo de 2024 y ocasionará que prácticamente desaparezca Hollywood.

“El sol veinte de Tauro tan fuerte tierra tiembla/El gran teatro atestado se arruinará/El aire cielo tierra oscurecer y turbio/Cuando el infiel dios y santos arrollará”.

Morirá el papa

Nostradamus también predijo para 2024 la muerte del papa en turno, en este caso la del papa Francisco, la cual dará paso a una nueva elección del nuevo sumo pontífice que será por primera vez de origen africano o asiático.

“No será elegido el pontífice romance/De él ni cerca ni lejos no harán caso/Por un joven negro con ayuda del gran rey/A otro rojo será entregado el saco”.

Cambio climático irreversible

El cambio climático es una triste realidad, por ello Nostradamus vaticinó que para el 2024 no habrá marcha atrás, lo que provocará que el panorama luzca desolador para la humanidad. “De los humanos cambios verás maravillas/Por mil años no se hallarán sus vestigios/Raro siglo raro tiempo raro saber/Pronto tarde vendrá lo que esperar no sabes”.