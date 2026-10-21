Cómo hacer un adorno casero para poner la foto familiar en el Árbol de Navidad este diciembre

Estamos a poco más de dos meses de la llegada de una de las fechas más esperadas por muchos como lo es la Navidad, y es que se trata de un momento en el cual se comparte en familia, y sin dudas que hay algo que todos no se quieren perder es el armado del árbol de Navidad. Y es que este elemento decorativo no puede faltar y por este motivo, te vamosa compartir las manualidades para hacer un adorno y colocar la foto familiar.

Si bien faltan algunos meses para la llegada de la Navidad, ya comenzaremos a ver cómo algunas tiendas empiezan a mostrar en las góndolas los primeros adornos navideños, no sólo para poner el árbol de Navidad, sino que también para decorar el resto de la casa. Y si bien muchos gastarán dinero en estos elementos, no falta la oportunidad para crear manualidades caseras y que será una linda actividad para hacer con los niños.

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Por otro lado, el árbol de Navidad es algo que no puede faltar en esta fecha, teniendo en cuenta que se convierte en una tradición familiar del que todos quieren formar parte y aportando su granito de arena. En este caso, uno de los adornos que no puede faltar en Navidad es la foto familiar, que se colocará sobre el árbol y para eso, te compartiremos cómo hacer un adorno casero que será ideal para que hagan los más chicos.

Materiales para el adorno casero para poner la foto familiar en el árbol de Navidad

Cartulinas de colores

Lazo o cinta

Cinta adhesiva, pegamento o pistola de silicona

Regla y tijeras

Cómo hacer el adorno casero para poner la foto familiar